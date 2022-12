Dónde ver Galatasaray vs. Villarreal EN VIVO por un amistoso internacional

En el marco de un amistoso internacional, se miden Galatasaray y Villarreal este martes 6 de diciembre, en el Nef Stadyumu de Estambul. El encuentro se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en España por las señales de LaLiga SportsTV, LaLigaSportsTV Plus, M+ LaLiga y LaLiga TV M3.

+ Galatasaray vs. Villarreal: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por un amistoso

+ Galatasaray vs. Villarreal: ¿Cómo llegan al partido amistoso?

El "Submarino Amarillo" atraviesa el receso tras finalizar la primera parte de la temporada en el 9° lugar de la Liga Española, donde se ubica transitoriamente con 21 unidades. En su última presentación oficial, derrotó por 1-0 al Espanyol fuera de casa.

Los "Leones", por su parte, se colocan parcialmente en la 2° posición de la Superliga Turca, con 27 puntos. En su cotejo más reciente, golearon por 7-0 al Istanbul Basaksehir en condición de visitante.

+ Galatasaray vs. Villarreal: ¿Cuándo y a qué hora juegan el amistoso internacional?

El partido Galatasaray vs. Villarreal se llevará a cabo este martes 6 de diciembre, en el Nef Stadyumu de Estambul, por un amistoso internacional.

Horario por país:

Argentina: 14.00 horas

Uruguay: 14.00 horas

Brasil: 14.00 horas

Chile: 14.00 horas

Paraguay: 14.00 horas

Bolivia: 13.00 horas

Venezuela: 13.00 horas

Colombia: 12.00 horas

Ecuador: 12.00 horas

Perú: 12.00 horas

México: 11.00 horas

Estados Unidos: 09.00 horas PT / 12.00 horas ET

España: 18.00 horas

+ Galatasaray vs. Villarreal: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional?

El partido Galatasaray vs. Villarreal será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para España por las pantallas de LaLiga SportsTV, LaLigaSportsTV Plus, M+ LaLiga y LaLiga TV M3. En Sudamérica y México no tendrá televisación.