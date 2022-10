En Bolavip queremos que te sumes a un nuevo desafío, con el que decifrarás algunos aspectos que hacen parte de tu vida. En esta oportunidad, te pedimos que elijas el perro que más te llame la atención para conocer algunos detalles que no conocias sobre tu personalidad.

+Elige el PERRO ideal para conocer detalles desconocidos de tu personalidad

Somos seres sociales y en nuestros entornos nos vinculamos con las personas de diferentes maneras para establecer diferentes tipos de relaciones. En algunos casos, somos muy sinceros y directos, pero en otros, ocultamos algunos detalles. Te gustaría conocer lo que inconcientemente comunicas. Elige el perro que más te cautive y averigua la respuesta en Bolavip.

+Las respuestas del desafío viral

Perro 1: Podemos decirte que eres una persona honesta. Tus conocidos dicen que eres alguien en quien confiar y que además trabaja mucho en el cumplimiento de metas y objetivos.

Perro 2: Si tu elección fue este canino podemos contarte que eres alguien sensible en tu entorno. Si bien, no le deseas el mal a nadie, debes trabajar en tu autoestima para poder controlar todas tus emociones y que esto no te cause ningún problema.

Perro 3: La fidelidad es el aspecto que las personas de tu entorno reconocen de tu personalidad. Eres compañerista, incondicional y sobre todo confidencial. Una persona bastante imparcial ante los hechos que se le presentan en el camino.

Perro 4: Si tu decisión fue este cuarto animal podemos contarte que eres una persona de iniciativa y determinación. No te confíes mucho, porque a veces tu creatividad no es la ideal y sueles ser alguien predecible. Te sugerimos que uses esta misma actitud para escapar de tu zona de confort.

Perro 5: Si decidiste elegir este perro te podemos agregar que eres alguien bastante sociable. El hecho de que tu energía se exhiba a gran escala en tu entorno no significa que no pongas los pies bajo la tierra. No pienses mal, no eres una persona que se equivoca con sus decisiones.

+¿Cuál es la finalidad de este desafío viral?

El objetivo de estos test es basicamente el poder conocer algunos rasgos de tu personalidad. En este caso y a modo de diversión, queremos enviarte un mensaje que te servirá de mucha ayuda frente a diferentes situaciones que están apareciendo en tu vida, en esta oportunidad te contamos cuáles cosas no conocias de tu personalidad y la manera en la que te vinculas con las personas que hacen parte de tu entorno.