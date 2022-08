Por la final del Mundial Sub 20 Femenino, los combinados nacionales de España y Japón se miden en un duelo que se disputará este domingo 21 de agosto. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ España y Japón: Sigue el MINUTO a MINUTO por el Mundial Sub 20 Femenino



+España y Japón: ¿Cómo llegan al partido por el Mundial Sub 20 Femenino? El partido se desarrollará en el Estadio Nacional de Costa Rica. Las europeas llegana este encuentro luego de vencer al plantel de Países Bajos con un 2 a 1 a su favor, mientras que, Japón dejó el en camino las ilusiones de las brasileras al superarlas con un 2 a 1 en el pizarrón.

+ España y Japón: ¿Cuándo y cómo ver EN VIVO por el Mundial Sub 20 Femenino?

El juego se realizará este domingo 28 de agosto, en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Horario por países y canal de TV:

Argentina: 23.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 22.00 horas por TIGO SPORTS 2

Brasil: 23.00 horas por FIFA+

Chile: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 21.00 horas por ViX+

Paraguay: 22.00 horas SIN TV

Perú: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 23.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 22.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 19.00 horas PT / 22.00 horas ET por Fox Soccer Plus, Telemundo Deportes En Vivo