Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, brindó una conferencia de prensa en las inmediaciones del Camp Nou, en la que respondió a las nuevas acusaciones del mandamás de LaLiga Javier Tebas por el ''Caso Negreira''. Palabras más, palabras menos, el directivo de la entidad dijo que la autoridad culé debería renunciar a su cargo.

Al respecto, el catalán contestó: ''No soporta que estemos con la Superliga. Imagino que manifestando que yo deba dejar la presidencia del Barcelona sale a la luz su intención de dominar al Barca desde la distancia, pero conmigo como presidente no va a poder. No le voy a dar el gusto de dejar la presidencia porque el club es de los socios y de las socias''.

Pero eso no es todo, hubo más de Joan Laporta para con Javier Tebas: ''No es sorprendente que este señor esté detrás de una campaña contra el FC Barcelona y contra mi persona. Se lo preguntamos en su momento, dijo que nada que ver, pero ahora ya se ha sacado la careta. Ya en 2005, Tebas hizo una denuncia cuando era vicepresidente del Alavés para que Messi no juegue en el Barca, por ejemplo''.

Por otro lado, puntualmente sobre el ''Caso Negreira'' compareció: ''A raíz de las informaciones referidas de las consultas técnicas arbitrales y de jugadores de equipos inferiores que el club Barcelona ha venido recibiendo como servicio todo este tiempo, lo que hemos decidido es externalizar la investigación que se estaba desarrollando por un cuerpo de profesionales que están haciendo un análisis de todos estos hechos con excelencia, como se merece el FC Barcelona''.

Para cerrar, remarcó que las filtraciones no deberían ocasionarse: ''Una sociedad es democrática cuando tiene un periodismo libre e independiente, pero esto lo tenemos que conjugar con que lamentamos profundamente que se estén produciendo constantes informaciones y datos de una causa que está en investigación y que entendemos que debería tener la máxima custodia. Además, ni la fiscalía ni las autoridades le han informado al Barcelona que forme parte de una investigación''.