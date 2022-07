Fiorentina vs. Trento EN VIVO por un amistoso: Día, horario y TV

Dentro de lo que es el desarrollo de una nueva preparación de cara a la temporada 2022-23, en este caso por parte de los equipos de Europa, uno de los choques contará con Fiorentina midiéndose ante Trento por un amistoso. El encuentro se disputará este viernes 22 de julio, desde el Campo Sportivo Cesare Benatti. Descubre cómo, cuándo y dónde mirar el partido EN VIVO.

Iniciamos con la "Viola", cuyo mercado de fichajes los encontró, hasta el momento, incorporando a Rolando Mandragora, Luka Jović y Pierluigi Gollini, sabiendo que Daniele Ghilardi, Federico Brancolini, José María Callejón, entre muchos otros, dejaron la institución. Con los argentinos Nicolás González y Lucas Martínez Quarta en el plantel, los comandados por Vincenzo Italiano vienen de golear 7-0 a Vicenza, sabiendo que luego se medirán ante Triestina, Galatasaray y Real Betis.

Pasamos por la parte de las "Águilas", que son un equipo que integran la Serie C italiana, sabiendo que aún no pudieron decir presente en la máxima categoría en 101 años de fundación. Quienes tienen como entrenador a Carmine Parlato tienen otro amistoso en lista como el que tendrán ante Cittadella, aunque aún no conocen sus rivales en el torneo.

¿Cuándo juegan Fiorentina vs. Trento por un amistoso?

El partido Fiorentina vs. Trento se llevará a cabo este viernes 22 de julio, en el Campo Sportivo Cesare Benatti de Moena por un amistoso.

Horario por país

Argentina: 12:00 horas

Brasil: 12:00 horas

Uruguay: 12:00 horas

Bolivia: 11:00 horas

Chile: 11:00 horas

Paraguay: 11:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Colombia: 10:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

México: 10:00 horas

Perú: 10:00 horas

Estados Unidos: 08:00 horas PT y 11:00 horas ET

¿Cómo ver Fiorentina vs. Trento por un amistoso?

El compromiso será no va a contar con ninguna transmisión televisiva o por vía de streaming. Solamente se podrá seguir el minuto a minuto en las redes sociales de Atalanta.