Francia vs. Países Bajos EN VIVO - Eliminatorias para la Eurocopa 2024: Minuto a minuto, dónde verlo, árbitro y alineaciones

Iniciando el camino para ser uno de los 20 cuadros partícipes de la Eurocopa Alemania 2024, lo cierto es que las Eliminatorias cuentan con Francia chocando ante Países Bajos en la jornada 1 del Grupo B. Este duelo será HOY, viernes 24 de marzo, teniendo a Maurizio Mariani (Italia) como árbitro desde el Stade de France, además de contar con la emisión para Sudamérica EN VIVO de Star+ y por FuboTV para Estados Unidos.

Dentro de la parte local, "Les Bleus" se rearman con varios jugadores a proyectar con el fin de dejar atrás el casi bicampeonato mundial tras perder la final contra Argentina en Qatar 2022 por penales. El equipo que posee a Didier Deschamps como entrenador sabe que después de este cotejo va a estar visitando a Irlanda en el día lunes.

Transitando la realidad visitante, la "Naranja Mecánica" se rearma con cuerpo técnico nuevo después de lo que fue la eliminación sufrida en cuartos de final contra los albicelestes. En ese sentido el que asumió como nuevo entrenador es Ronald Koeman, hombre que inicia el segundo ciclo dentro de su país nativo, que después chocará el lunes contra Gibraltar.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Francia vs. Países Bajos por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Francia vs. Países Bajos contará con la transmisión de Star+ para toda Latinoamérica. Mientras que UEFA TV emitirá hacia España y en Estados Unidos lo darán FuboTV y ViX+.

Horarios y canales de TV

Argentina: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 16:45 horas por SporTV

Chile: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 12:45 horasPT y 15:45 horas ET sin TV, solo ONLINE

México: 13:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Posibles alineaciones de Francia y Países Bajos

Francia

Mike Maignan; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Países Bajos

Jasper Cillesen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Georginio Wijnaldum, Marten de Roon, Steven Berghuis; Memphis Depay, Wout Weghorst, Xavi Simmons. DT: Ronald Koeman.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Francia vs. Países Bajos

Así está la tabla de posiciones del Grupo B, previo al partido de "Les Bleus" y la "Naranja Mecanica"