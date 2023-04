Friburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO - Bundesliga 2023: Dónde verlo, alineaciones, árbitro y minuto a minuto

Llegó el momento para uno de los juegos que se destacan en el certamen alemán, donde Friburgo recibirá a Bayern Múnich en la 27° jornada por la Bundesliga 2022-23. El mismo será HOY, sábado 8 de abril, teniendo a Daniel Siebert de árbitro desde el Estadio Mage Solar, con transmisión EN VIVO para Sudamérica por parte de Star+.

Dentro de la parte local, los "Breisgau-Brasilianer" llevan siete partidos invictos producto de tres triunfos con cuatro empates, dos en fila tras el 1-1 ante Hertha Berlin para así quedar cuartos. Transitando la situación visitante, hay unos "Bávaros" que vienen de superar 4-2 a Borussia Dortmund además de tener una derrota en los últimos cinco juegos, sabiendo que el martes jugará con Manchester City en Champions por los cuartos de final (ida) y es líder de la tabla.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Friburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga?

Horarios y canales de TV

Argentina: 10:30 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 10:30 horas sin TV

Chile: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 08:30 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 08:30 horas sin TV, solo ONLINE

España: 15:30 horas por M+ Liga de Campeones (M56-O114) y M+ #Vamos Bar (304)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por ESPN+

México: 07:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 08:30 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 10:30 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Friburgo vs. Bayern Múnich se podrá mirar de forma ONLINE por Star+ para toda Sudamérica.

Alineaciones sin confirmar de Friburgo y Bayern Múnich

Friburgo

Bayern Múnich

Yann Sommer; Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano; João Cancelo, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Alphonso Davies; Leroy Sané, Thomas Müller y Sadio Mané. DT: Julian Nagelsmann.

Sigue el MINUTO a MINUTO entre Friburgo vs. Bayern Múnich

Así está la tabla de posiciones de la Bundesliga, previo al partido del "Breisgau-Brasilianer" y los "Bávaros"