Con dos cuadros que dieron la sorpresa para llegar a esta instancia, donde uno de ellos se consagrará por primera vez, Friburgo chocará contra Leipzig en la FINAL por la Copa de Alemania. El juego tendrá lugar este sábado 21 de mayo desde el Estadio Olímpico de Berlín, además de contar con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

Comenzamos con los "Breisgau-Brasilianer", quienes dicen presente por primera vez en su historia en la gran final del certamen, por lo que puede inaugurar trofeos en la máxima categoría. El camino establecido de parte de los liderados por Christian Streich incluyó las eliminaciones contra Würzburger Kickers, VfL Osnabrück, Hoffenheim, Bochum y el más reciente ante Hamburgo, en el 3-1 gestado por semifinales.

Pasamos a la situación de los "Toros Rojos", un cuadro que llegó por tercer ocasión al juego cúlmine de la Copa de Alemania, sabiendo que cayó en cada una de ellas. Los comandados por el italiano Domenico Tedesco ejercieron un trayecto que incluyeron victorias sobre Sandhausen, Babelsberg, Hansa Rostock, Hannover 96 y superaron 2-1 en semis al Unión Berlín.

Sin antecedentes por Copa entre sí, cuando se enfrentaron en la presente temporada de Bundesliga, el más cercano de todos, ambos terminaron 1-1 por los goles de Ermedin Demirović y Angeliño. En tanto que Leipzig fue el último ganador con el 3-0 gestado a domicilio el 6 de marzo del 2021 que contó con tantos de Christopher Nkunku, Alexander Sørloth y Emil Forsberg. Aunque Friburgo no vence a su rival de turno desde el 26 de octubre del 2019, en el 2-1 que tuvo anotaciones de Nicolas Höfler, Nils Petersen y el descuento de Lukas Klostermann.

Fecha y horario: ¿cómo ver Friburgo vs. Leipzig por la Copa de Alemania?

El partido Friburgo vs. Leipzig se llevará a cabo este sábado 21 de mayo, por la gran final de la Copa de Alemania. El duelo se desarrollará en el Estadio Olímpico de Berlín.

Horario y TV por país

Argentina: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 14:00 horas - Sin TV confirmada

Brasil: 15:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET por ESPN+, ESPN Deportes y ESPN News

México: 13:00 horas por ESPN y Star+

Paraguay: 14:00 horas - Sin TV confirmada

Perú: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Venezuela: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO