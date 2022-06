Guatemala y Panamá se enfrentarán este martes 21 de junio por la segunda jornada del Premundial Sub 20 de la Concacaf. Conoce a qué hora y en qué canal de TV ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido.

Guatemala vs. Panamá EN VIVO por el Premundial Sub 20 de la Concacaf: hora, TV y cómo ver ONLINE

Premundial Sub 20

Premundial Sub 20

Guatemala y Panamá afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este martes 21 de junio, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en el marco de la continuidad de la segunda jornada del Grupo C del Premundial Sub 20 de la Concacaf. A continuación, conoce a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido desde diferentes países y regiones.

Cabe recordar que la actual edición del campeonato juvenil de Norte, Centroamérica y el Caribe brinda cuatro plazas directas para la fase de grupos del Mundial de Indonesia 2023 de la categoría, mientras que también otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Cuándo juegan Guatemala vs. Panamá por el Premundial Sub de la Concacaf?

El partido Guatemala vs. Panamá se llevará a cabo este martes 21 de junio, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en Honduras, por la fecha 2 del Grupo C del Premundial Sub 20 de la Concacaf.

Horario por país

Estados Unidos: 17:30 horas PT y 20:30 horas ET

Costa Rica: 18:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

Guatemala: 18:30 horas

Honduras: 18:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

México: 19:30 horas

Panamá: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Canadá: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

¿Cómo ver Guatemala vs. Panamá por el Premundial Sub de la Concacaf?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmiten el compromiso.

Canal de TV por país o región

TUDN: México y Estados Unidos

ESPN: Centroamérica

Star+: Latinoamérica (excepto México)