Dónde ver Hertha Berlín vs. Bayern Múnich por la Bundesliga: Día, horario y canales de TV

Situándose en otro de los partidos a resaltar en la fecha, Hertha Berlín chocará frente al Bayern Múnich en la 13° jornada correspondiente a la Bundesliga. Sabiendo que se jugará en el Estadio Olímpico de Berlín el día sábado 5 de noviembre, el partido va a tener la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de Star+ en Sudamérica (salvo Brasil).

En cuanto a las realidades de los cuadros de turno, "La vieja dama" lleva una victoria en los últimos siete juegos afrontados además de que el plantel cuenta con el uruguayo Agustín Rogel, sumado a la 14° posición donde se ubican. Pasamos hacia la realidad de los "Bávaros", quienes llevan cuatro triunfos y una igualdad en liga además de que terminaron con puntaje ideal los grupos de Champions, por lo que ahora enfocan la parte doméstica hallándose segundos.

Cuando se enfrentaron en el presente año, Bayern Múnich goleó 4-1 a domicilio con tantos de Corentin Tolisso, Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry y el descuento de Jurgen Ekkelenkamp. El Hertha no supera a su rival de turno, tanto oficialmente como en el Olímpico, desde el 28 de septiembre del 2018 en el 2-0 gestado por anotaciones de Vedad Ibišević y Ondrej Duda.

¿Cuándo se enfrentan Hertha Berlín vs. Bayern Múnich por la Bundesliga?

Hertha Berlín vs. Bayern Múnich es el encuentro que se disputará el sábado 5 de noviembre desde el Estadio Olímpico de Berlín por la jornada 13 de la Bundesliga.

Horario y TV por país

Argentina: 11:30 horas por Star+

Bolivia: 10:30 horas por Star+

Brasil: 11:30 horas por OneFootball App

Chile: 11:30 horas por Star+

Colombia: 09:30 horas por Star+

Ecuador: 09:30 horas por Star+

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar (304), M+ #Vamos (8 y 50) y Movistar+ Lite

Estados Unidos: 07:30 horas PT y 10:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 11:30 horas por Star+

Perú: 09:30 horas por Star+

Uruguay: 11:30 horas por Star+

Venezuela: 10:30 horas por Star+