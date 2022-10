Dónde ver Hoffenheim vs. Bayern Múnich por la Bundesliga: Día, hora y TV

En el día sábado 22 de octubre, uno de los partidos a resaltar en la undécima jornada por la Bundesliga es el que Hoffenheim tendrá lugar ante el Bayern Múnich. Dicho cruce tendrá lugar desde el Rhein-Neckar-Arena, sumado a la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2 y Star+ hacia Sudamérica (excepto Brasil).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Hoffenheim y Bayern Múnich

Pasando por las situaciones de los clubes, los "Hoffe" vienen de lograr la victoria 3-0 ante Schalke 04 cortando así los tres choques que no habían conseguido el mismo, depositándolos en el cuarto lugar. Dentro de los "Bávaros", el cuadro visitante lleva dos victorias con una igualdad tras golear 5-0 con Friburgo, resaltando que entresemana jugarán ante Barcelona por Champions sabiendo que tienen el boleto a octavos, además de que marchan segundos en el campeonato.

Cuando se midieron en el presente año, ambos igualaron 1-1 con goles de Christoph Baumgartner y Robert Lewandowski. Bayern Múnich triunfó oficialmente por última vez el 23 de octubre del 2021 en la goleada 4-0 de local con tantos de Serge Gnabry, Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting y Kingsley Coman. Hoffenheim no se impone en el Rhein-Neckar-Arena ante su rival de turno desde el 27 de septiembre del 2020, en otra goleada pero 4-1 por doblete de Andrej Kramarić, Ermin Bičakčić, Munas Dabbur y el descuento de Joshua Kimmich.

Hoffenheim vs. Bayern Múnich: ¿Cómo y a qué hora mirar el partido por la Bundesliga?

El partido Hoffenheim vs. Bayern Múnich se llevará a cabo este sábado 22 de octubre, en el Rhein-Neckar-Arena, en la jornada 11 por la Bundesliga de Alemania.

Horario y TV por país

Argentina: 10:30 horas por ESPN 2

Bolivia: 09:30 horas por ESPN 2

Brasil: 10:30 horas por OneFootball App

Chile: 10:30 horas por ESPN 2

Colombia: 08:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 08:30 horas por ESPN 2

España: 15:30 horas por M+ #Vamos Bar (144), M+ #Vamos (8 y 50), Movistar+ Lite y M+ Liga de Campeones 3 (M58 O132)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 09:30 horas por ESPN 2

Perú: 08:30 horas por ESPN 2

Uruguay: 10:30 horas por ESPN 2

Venezuela: 09:30 horas por ESPN 2

¿Dónde ver ONLINE el partido por la Bundesliga?

El compromiso se podrá ver ONLINE, vía streaming, desde Sudamérica (a excepción de Brasil) a través de la plataforma Star+.