Hoffenheim vs. Borussia Dortmund EN VIVO - Bundesliga 2023: Dónde verlo, árbitro, minuto a minuto y alineaciones

Con actualidades y objetivos completamente opuestos, Hoffenheim se medirá contra Borussia Dortmund en lo que refiere a la jornada 22 por la Bundesliga HOY, sábado 25 de febrero. Dicho partido será desde el PreZero Arena, con la presencia de Martin Petersen como árbitro del mismo, además de la transmisión EN VIVO para Sudamérica de Star+.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Hoffenheim vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga?

Horarios y canales de TV

Argentina: 11:30 horas por ESPN 2

Bolivia: 10:30 horas por ESPN 2

Brasil: 11:30 horas sin TV

Chile: 11:30 horas por ESPN 2

Colombia: 09:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 09:30 horas por ESPN 2

España: 15:30 horas por M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite

Estados Unidos: 07:30 horas PT y 10:30 horas ET por ESPN+

México: 08:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 11:30 horas por ESPN 2

Perú: 09:30 horas por ESPN 2

Uruguay: 11:30 horas por ESPN 2

Venezuela: 10:30 horas por ESPN 2

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Hoffenheim vs. Borussia Dortmund se podrá mirar de forma ONLINE vía Star+ en Sudamérica.

Probables alineaciones de Hoffenheim y Borussia Dortmund

Hoffenheim

Oliver Baumann; Ozan Kabak, Ermin Bicakcic, John Brooks; Pavel Kaderábek, Umut Tohumcu, Thomas Delaney, Angeliño; Christoph Baumgartner; Ihlas Bebou y Kasper Dolberg. DT: Pellegrino Matarazzo.

Borussia Dortmund

Gregor Kobel; Marius Wolf, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck Julian Ryerson; Julian Brandt, Salih Özcan, Emre Can, Jude Bellingham, Marco Reus; y Sébastien Haller. DT: Edin Terzic.

Así está la tabla de posiciones de la Bundesliga, previo al partido de la "Esperanza" y los "Aurinegros"

Sigue el MINUTO a MINUTO del partido entre Hoffenheim vs. Borussia Dortmund