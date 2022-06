Siguiendo la tira de encuentros, Honduras va a estar chocando contra Antigua y Barbuda en la primera jornada del Grupo H por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf.

Honduras vs. Antigua y Barbuda EN VIVO por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf: Fecha, hora y TV del partido

Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf

Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf

Inicia una larga batalla para determinar a los países que irán a la Copa del Mundo juvenil, donde Honduras chocará contra Antigua y Barbuda en la primera jornada del Grupo H por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. Dicho encuentro se disputará este sábado 18 de junio, con el Estadio Francisco Morazán como sede, agregado a su horario pactado para las 20:30 hora hondureña y 22:30 hora antiguano. El partido tendrá la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO hacia Antigua y Barbuda vía ESPN 2 y en Honduras vía Star+.

Iniciamos con el cuadro anfitrión, los "Catrachos" tienen historia en un certamen del cual ya dijeron presente en 24 ocasiones, obteniendo como mejores resultados los títulos en las ediciones de 1982 y 1994. Quienes son comandados por Luis Alvarado intentarán llegar lo más lejos posible para intentar ingresar por novena ocasión a la Copa del Mundo.

Pasamos a la parte de los "Benna Boys", cuadro que no sabe lo que es llegar al Mundial Sub 20 pero que tampoco tiene mucha historia en esta competición, con solamente tres presencias sin superar la fase de grupos. Los liderados por George Warner saben que no la tienen para nada fácil aunque intentarán ser la sorpresa en una zona que cuenta con Costa Rica y Jamaica.

Los dos duelos efectuados entre sí terminaron con victorias de Honduras, siendo la más reciente el 9 de noviembre de 2018 en el 4-3 gestado con anotaciones de Luis Palma, Carlos Mejía, Mariano Álvarez y Sevin Guevara, dando vuelta las aperturas de Zayn Hakeem y Akeem Isaac, con T-J Bramble ampliando provisoriamente.

+El último duelo entre Honduras y Antigua y Barbuda

Honduras vs. Antigua y Barbuda: ¿cuándo y dónde ver el partido por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf?

El partido Honduras vs. Antigua y Barbudase llevará a cabo este sábado 18 de junio, por la jornada 1 del Grupo H por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. El duelo se desarrollará en el Estadio Francisco Morazán.

Horario y TV por país

Honduras: 20.30 horas por Star+

Antigua y Barbuda: 22:30 horas por ESPN 2

Guatemala: 20:30 horas por Star+

Costa Rica: 20:30 horas por Star+

El Salvador: 20.30 horas por Star+

Jamaica: 21:30 horas por ESPN 2

México: 21:30 horas por TUDN

Panamá: 21:30 horas por Star+

Canadá: 22.30 horas sin TV confirmada

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET por TUDN