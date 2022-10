India vs. Marruecos EN VIVO Y EN DIRECTO por el Mundial Femenino Sub 17

Se juega la fase de grupos del Mundial Femenino Sub 17 y este viernes 14 de octubre, India se mide con Marruecos en un compromiso que corresponde a la segunda fecha del torneo. La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunos países de sudamerica salvo Bolivia, Brasil y Paraguay; En México se verá en VIX+ y en Estados Unidos por las pantallas de FUBOTV, Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes En Vivo.

El partido que corresponde al Grupo A del Mundial Femenino se jugará en el imponente Estadio Kalinga en la ciudad de Bhubaneshwar.

Las de casa quieren recuperarse tras la dura paliza sufrida ante las norteamericanas en un encuentro que terminó 8 a 0 en su contra.Marruecos, por su lado, también quiere levantarse del tropiezo que sufrió en el debut y sabe que puede logarlo ante un rival que está necesitando cambiar la suerte.

+India vs. Marruecos: ¿Cuándo se enfrentarán por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este viernes 14 de octubre en el Estadio Kalinga.

Horario y TV por países

Argentina: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 10.15 horas SIN TV

Brasil: 11.15 horas por SIN TV

Chile: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 09.15 horas por VIX+

Paraguay: 11.15 horas SIN TV

Perú: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 10.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 07.15 horas PT / 10.15 horas ET por FUBOTV, Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes En Vivo