Sinner y Alcaraz juegan, por los cuartos de final del US Open 2022, este miércoles, 7 de septiembre. Conocé, en esta nota, todos los detalles para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Jannik Sinner (13°) y Carlos Alcaraz (4°) se enfrentan, por los cuartos de final del US Open 2022, este miércoles, 7 de septiembre. Este duelo será televisado, EN VIVO y EN DIRECTO, en exclusiva por las pantallas de ESPN y Star+, para Latinoamérica, y FuboTV hacia Estados Unidos.

Sinner, con el triunfo en octavos ante Ilya Ivashka en cinco sets, se convirtió en el tenista más joven en llegar a los cuartos de final de todos los Grand Slams desde Novak Djokovic (20 años, 2007-08): tiene 21 años. Ahora, buscará estirar el historial frente a Alcaraz (2-1 a favor del italiano).

El español de 19 años, por otra parte, es el más jugador más joven en estar dos años seguidos en cuartos de final del US Open desde Hoad y Rosewall en 1953. En 2021 había perdido con Felix Auger-Aliassime. De ganar el torneo, será el nuevo número uno del mundo. La otra opción para esto es que sea finalista y no juegue en ella vs. Casper Ruud.

+US Open: ¿cuándo juegan Sinner y Alcaraz?

Sinner y Alcaraz juegan, por los cuartos de final del Grand Slam, este miércoles, 7 de septiembre.

Hora aproximada por país:

Argentina: 21.15 horas

España: 02.15 horas (8/9)

Chile: 20.15 horas

Colombia: 19.15 horas

Ecuador: 19.15 horas

Perú: 19.15 horas

México: 19.15 horas

Estados Unidos: 17.15 horas PT / 20.15 horas ET

+¿Cómo ver el partido EN VIVO?

Este partido será televisado, EN VIVO y EN DIRECTO, por las pantallas de ESPN y Star+, para Latinoamérica y por FuboTV para Estados Unidos.

