Las emociones del Mundial Sub 17 Femenino de la India continúan en la instancia de los cuartos de final con el enfrentamiento entre Japón y España en un emparejamiento que se desarrollará este sábado 22 de octubre.

Será un duelo que cautivará a los fanáticos de ambos seleccionados y será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunos países de Sudamerica salvo Bolivia y Paraguay; México tendrá VIX+ el canal encargado en dicho país y en Estados Unidos, las pantallas FUBOTV, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2 y Telemundo Deportes En Vivo son las señales encargadas de las incidencias de este gran match.

El cruce correspondiente a esta fase del torneo se realizará en el imponente Estadio Pandit Jawaharlal Nehru en la ciudad de Margao.

Las asiáticas realizaron una gran fase de grupos y su idea es ratificar su candidatura para alcanzar la final dfel torneo. España, por su lado, quiere marcar las diferencias y sabe que al frente tendrá a un oponente que no le permitirá jugar con tranquilidad.

+Japón vs. España: ¿Cuándo se enfrentarán por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este sábado 22 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 10.15 horas SIN TV

Brasil: 11.15 horas por SIN TV

Chile: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 09.15 horas por VIX+

Paraguay: 11.15 horas SIN TV

Perú: 09.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 11.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 10.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 07.15 horas PT / 10.15 horas ET por FUBOTV, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2 y Telemundo Deportes En Vivo