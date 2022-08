Por los cuartos de final del Mundial Sub 20 Femenino, los combinados nacionales de Japón y Francia se miden en un duelo que se disputará este domingo 21 de agosto. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

+Japón y Francia: ¿Cómo llegan al partido por el Mundial Sub 20 Femenino? El partido se desarrollará en el Estadio Alejandro Morera Soto. Japón llega este duelo tras su triunfo 3 a 1 ante su similar de Estados Unidos, mientras que, las europeas le ganaron 1 a 0 al conjunto de Corea del Sur en lo que fue su última salida en este torneo.

+ Japón y Francia: ¿Cuándo y cómo ver EN VIVO por el Mundial Sub 20 Femenino?

El juego se realizará este domingo 21 de agosto, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Horario por países y canal de TV:

Argentina: 23.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 22.00 horas por TIGO SPORTS 2

Brasil: 23.00 horas por FIFA+

Chile: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 21.00 horas por ViX+

Paraguay: 22.00 horas SIN TV

Perú: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 23.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 22.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 19.00 horas PT / 22.00 horas ET por Fox Soccer Plus, Telemundo Deportes En Vivo