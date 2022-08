Japón vs. Países Bajos EN VIVO Y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 Femenino

Por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 Femenino, los combinados nacionales de Japón y Países Bajos se miden en un duelo que se disputará este jueves 11 de agosto. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, ViX+, FIFA+, Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes En Vivo.

El partido se desarrollará en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ambos seleccionados hacen parte del Grupo D junto a Estados Unidos y Ghana.

+Acá en esta nota podrás seguir el minuto a minuto de este partido

¿Cuándo se enfrentarán Japón y Países Bajos por el Mundial Sub 20 Femenino?

El juego se realizará este jueves 11 de agosto en el Estadio Alejandro Morera Soto

Horario por países y canal de TV

Argentina: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 16.00 horas SIN TV

Brasil: 17.00 horas por FIFA+

Chile: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 15.00 horas por ViX+

Paraguay: 16.00 horas SIN TV

Perú: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 13.00 horas PT / 16.00 horas ET por Fox Soccer Plus y Telemundo Deportes En Vivo