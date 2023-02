Para muchos supone el gran fichaje de los octavos de final de la UEFA Champions League, el nombre de la discordia en el Etihad y uno de los últimos apellidos en ser relacionado con la casa blanca. Tras haber debutado en la Liga de Campeones con Bayern Múnich, Joao Cancelo explicó su divorcio con Manchester City, Pep Guardiola y avisa a Real Madrid de cara al verano.

Hasta el 30 de junio del 2023 y con una opción de compra de 70 millones de euros que los Bávaros disfrutarán de los servicio de un lateral portugués que a sus 28 años pide más galones que nunca, que exige titularidades en cada encuentro decisivo y que fue una de las patadas calientes del mercado. Anoche y tras el 0-1 ante PSG, Cancelo explicó cómo fueron sus últimos 30 días en un City que por supuesto, ya le extraña.

“Las personas que dicen que me peleé con Guardiola es mentira. No me sentía importante en el equipo en los últimos partidos. Hablé con el míster y también estuvo de acuerdo. Y junto al club decidimos que tenía que marcharme, que era lo mejor para mí. Me gustan las nuevas oportunidades, no es contra el City”, comenzaba el luso en la zona mixta del Parque de Los Príncipes.

Atento, Real Madrid

Su arribo a Bayern se dio luego de que Gestifute, agencia comandada por Jorge Mendes, ofreciese sus servicios en media Europa. Medios como MARCA o gurús en el mercado como Fabrizio Romano nombraron en diversas ocasiones como Joao Cancelo y el conjunto Merengue pudieron unir sus caminos, aunque la política de fichajes de la casa blanca no veía con buenos ojos dicha operación. De cara al verano, nadie cierra las pueras ahora mismo.

“No me llegó la oferta. La verdad es que no, pero si lo dicen... No lo sé. Si un club como el Madrid va detrás de mí para mí es un placer porque es uno de los mejores clubes del mundo. Creo que es señal de que estoy haciendo las cosas bien”, desvela el defensor que desde su llegaba al Allianz Arena, acumula ya 2 goles y hasta 7 asistencias. ¿Irías por el en el verano?