Nos acercamos a lo que va a ser el desarrollo de un encuentro entre dos equipos sin aspiraciones en el Grupo D, dentro de la sexta jornada, por la Copa Sudamericana. Siendo precisos, Jorge Wilstermann chocará frente a Everton. Dicho juego se disputará este miércoles 25 de mayo, con horario pactado para las 18:15 hora de ambos países, sumado a la emisión EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Chile, mientras que Tigo Sports lo dará en Bolivia.

Jorge Wilstermann vs. Everton: ¿Cuándo y dónde ver el encuentro por la Copa Sudamericana?

El juego que efectuarán Jorge Wilstermann vs. Everton, por la sexta jornada del Grupo D por la Copa Sudamericana, se realizará en el Estadio Felix Capriles este miércoles 25 de mayo.

Horario por países y canales de TV

Argentina: 19.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Bolivia: 18.15 horas por Tigo Sports

Brasil: 19.15 horas por Conmebol TV

Chile: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Colombia: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Ecuador: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports

México: 17.15 horas sin TV

Paraguay: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Perú: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Uruguay: 19.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Venezuela: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET por Fanatiz y beIN Sports