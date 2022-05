Queda poco tiempo para un choque cuyos equipos de turno solamente juegan por el compromiso de completar la fase. Por el Grupo G de la Copa Sudamericana y en su sexta fecha, lo cierto es que La Guaira se medirá frente a General Caballero. Dicho juego tendrá lugar este miércoles 25 de mayo, desde el Estadio Olímpico de la UCV a partir de las 20:30 hora de ambos paíse, sumado a que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports+ y DirecTV GO para Venezuela, en tanto que Tigo Sports lo dará en Paraguay.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre La Guaira y General Caballero

+El último duelo entre Caballero y La Guaira

Día y Horario: ¿Cuándo juegan La Guaira vs. General Caballero por la Sudamericana?

El juego entre La Guaira vs. General Caballero se disputará este miércoles 25 de mayo, con sede en el Estadio Olímpico de la UCV en la sexta jornada del Grupo G por la Copa Sudamericana.

Horarios y TV por país:

Uruguay: 21:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Brasil: 21:30 horas por CONMEBOL TV (Claro/Sky)

Argentina: 21:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Chile: 20:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Paraguay: 20:30 horas por Tigo Sports

Bolivia: 20:30 horas por Tigo Sports 2

Venezuela: 20:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Colombia: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Ecuador: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Perú: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

México: 19:30 horas sin TV

Estados Unidos: 17:30 horas PT / 20:30 horas ET por Fanatiz y beIN Sports