Empezó la cuenta regresiva. El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y sólo queda tachar los días. Se trata del torneo que paraliza al planeta y que hace que, durante un mes, en todo el mundo solo se hable de fútbol. Será la primera copa en Medio Oriente, que verá como el balón comenzará a rodar el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre de 2022.

A esta altura, cada equipo sueña con poder dar el golpe y alzarse con el trofeo más preciado. Algunos son candidatos por peso propio, por el juego y su historia. Otros, calladamente se animan a competir gracias a un buen presente deportivo. Y tampoco faltan aquellos que sueñan o creen que están preparados para poder dar una sorpresa mayúscula.

La Copa del Mundo es el evento más esperado de los aficionados y por eso, a través de este listado, te invitamos a repasar la guía completa con toda la información necesaria sobre Las 32 selecciones que participarán de Qatar 2022.

Australia

El elenco australiano llega a disputar una nueva Copa del Mundo manteniendo las bases habituales e históricas de su juego: estructura en bloque y mucho rigor físico, pero carente de brillo y espontaneidad. Los dirigidos por Graham Arnold solo ganaron 4 de los 10 encuentros de la última fase de las Eliminatorias asiáticas y estuvieron a punto de quedar eliminados en la repesca, donde vencieron a Emiratos Árabes y dieron el golpe ante Perú en los penales.

El principal referente de los los Socceroos es su número 10, Ajdin Hrustic, que viene de consagrarse campeón en la UEFA Europa League con el Eintracht Frankfurt. Mediocampista ofensivo del que se destaca por su técnica y su visión, buscará poder destacarse en el máximo escenario internacional.

Tras su debut en Alemania Federal 1974, regresó a los Mundiales en 2006 y desde ese momento no volvió a estar ausente. Su mejor actuación fueron los Octavos de final en Alemania 2006, cuando quedó eliminado ante el futuro campeón Italia.

Costa Rica

Después de un muy mal arranque, la llegada del colombiano Luis Fernando Suárez al banco de los suplentes, le dio la inyección anímica y el envión futbolístico que los Ticos necesitaban para terminar clasificando a la Copa del Mundo Qatar 2022. Recién consiguieron su primer triunfo en la quinta fecha de la última fase, pero un gran tramo final les dio la oportunidad de lograr un lugar en la Repesca.

Keylor Navas es por lejos el jugador de mayor jerarquía y nivel de Costa Rica y desde aquel gran Mundial 2014 en el que fue clave para avanzar a cuartos de final, el nacido en Pérez Zeledón se ha desempeñado en algunos de los mejores clubes europeos: llegó a Real Madrid en 2014 y desde 2019 juega en el PSG. Otro punto destacado del equipo es su capitán Bryan Ruiz, que a los 36 años continúa siendo líder futbolístico y espiritual del equipo nacional.

Fue el último participante que selló su boleto a Qatar 2022, en el repechaje intercontinental frente a Nueva Zelanda. Tras un debut con hazaña en Italia 1990, cuando alcanzó los Octavos de final, retornó en Corea-Japón 2002 y en Qatar tendrá su sexta participación. Su mejor campaña la logró en Brasil 2014, cuando llegó a Cuartos de final después de eliminar a Italia e Inglaterra.

Qatar

A pesar de la diferencia de jerarquía individual con respecto a la mayoría de las selecciones rivales, el combinado local mantiene la ilusión de ser una grata revelación en su Copa del Mundo. Con una clara inversión económica y deportiva que permita el crecimiento de la actividad y potencie al equipo, la federación le dio la conducción del equipo a Félix Sánchez Bas, un joven entrenador español surgido en La Masía y que adoptó el clásico modelo barcelonista.

El jugador más destacado de la Selección de Qatar es Almoez Alí, goleador y hombre decisivo. El actual futbolista de Al-Duhail tiene un récord mundial que se presenta como muy difícil de igualar: es el primer y único jugador en marcar en tres torneos continentales diferentes: Copa Asia, Copa América y Copa de Oro de la Concacaf.

Qatar jugará su primera Copa del Mundo y lo hará en su casa, algo que solo hicieron Uruguay e Italia en las primeras dos ediciones de todos los tiempos. Su historia es muy corta y tiene un origen mucho más cercano que el de sus competidores.

Japón

Pese a la irregularidad que muestra en los últimos tiempos, la japonesa sigue siendo una selección en crecimiento. Con cada vez más valores individuales en las principales ligas europeas, el potencial está a la vista, más allá que estructuralmente sigue dando ventajas. Su entrenador Hajime Moriyasu, que no ha conseguido grandes resultados desde su arribo, apuesta a la dinámica y a la solidez para hacer un buen torneo.

Campeón de varios títulos y con buen protagonismo en Liverpool, Takumi Minamino demostró ser un atacante de nivel europeo y este mercado fue contratado por Mónaco. Juega usualmente por la banda izquierda, aun siendo derecho. En el cuadro nacional es la pieza más importante de la ofensiva y jugará su segundo Mundial. Otro de los nombres destacados en Takefusa Kubo.

Los nipones perdieron como locales en su debut de la fase final de las Eliminatorias, pero se recuperaron y lograron el pasaje tras ganarle a Australia de visitantes. Su estreno absoluto fue en Francia 1998 y desde ese Mundial jamás falló en su intento de clasificar. Ha alternado eliminaciones en primera fase con clasificaciones a Octavos de final, tal como lo hizo en Rusia 2018.

Túnez

Uno de los seleccionados que decidió cambiar sobre la marcha y parece haberle dado mejores resultados. Después de haber quedado afuera en los cuartos de la Copa Africana, en enero Jalel Kadri se hizo cargo de la dirección técnica del equipo. Desde ese momento, no volvió a perder, consiguió el pasaje mundialista y mostró un mejor nivel en los últimos amistosos.

En un contexto de equipo sin grandes figuras internacionales, Wahbi Khazri es el nombre más importante del seleccionado tunecino. El delantero tiene un buen presente en la Ligue 1 y lleva mucho tiempo siendo la principal carta de gol del combinado nacional. Además, Hannibal Mejbri es uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo. Forma parte de las divisiones inferiores de Manchester United y tuvo un paso por las selecciones juveniles de Francia.

Clasificó tras derrotar en el último cruce a Mali gracias a la victoria en casa y al empate sin goles de visitante. Se prepara para disputar en Qatar su sexta Copa del Mundo, con la esperanza de superar la fase inicial por primera vez en su historia. Debutó en Argentina 1978, cuando ganó su primer partido, contra México. Su segunda victoria fue en 2018.

Irán

Historia de idas y vueltas, de cambiar para volver a las fuentes. Así fue el recorrido futbolístico de Irán en los últimos tiempos. Después de ocho años del ciclo del portugués Carlos Queiroz, en el que Irán se convirtió en un rival muy duro para cualquier adversario por su solidez defensiva, consiguió la clasificación a la Copa del Mundo con Dragan Skočić. Pero, para sorpresa de muchos, Queiroz reemplazó al el director técnico croata, apenas 75 días antes del inicio de Qatar 2022.

Su más destacada figura es Mehdi Taremi, completísimo delantero, que puede jugar en distintas posiciones del ataque, aunque se destaca por su poder de gol: tiene más de 40 tantos en el Porto en dos temporadas, incluyendo cuatro tantos en la Champions League.

Logró la clasificación a Qatar 2022 con gran autoridad, a tres jornadas del final de las Eliminatorias, y se destacó como el segundo representante asiático en asegurar su boleto, después del anfitrión. La selección iraní hará historia y jugará su tercera Copa del Mundo consecutiva, algo que jamás había conseguido. Además, estuvo en los Mundiales de Argentina 1978, Francia 1998 y Alemania 2006.

Camerún

Los Leones Indomables están de regreso. El conjunto africano llega revitalizado a la Copa del Mundo tras su milagrosa clasificación contra Argelia en el último duelo mano a mano de las Eliminatorias. Para que esto se concretase, mucho tuvo que ver el estilo físico y habilidoso que respeta el seleccionado dirigido por Rigobert Song y que siempre lo caracterizó como equipo.

Roger Milla, Patrick M'Boma y Samuel Eto'o hicieron historia del fútbol camerunés como centrodelanteros y ahora es el momento de Vincent Aboubakar. El delantero actualmente es una de las grandes estrellas del fútbol árabe, tras 10 años como goleador en Francia, Turquía y Portugal, donde destacan sus pasos por Porto y Besiktas. Otro que llega como emblema es el delantero de origen alemán, Eric Choupo-Moting.

Tras un digno debut en España 1982, Camerún cumplió la que aún es la mejor campaña africana de la historia, cuando venció a Argentina y llegó hasta Cuartos de final en Italia 1990. Disputará en Qatar su octava Copa del Mundo.

Gales

El combinado británico logró una histórica clasificación gracias al aporte de Gareth Bale pero también a un sólido esquema que privilegia las transiciones rápidas y el juego por las bandas. Después de la escandalosa salida de Ryan Giggs, acusado de violencia de género, Rob Page se hizo cargo del equipo y encaminó al equipo a una buena actuación en la Euro y a este regreso a una Copa del Mundo en Qatar 2022.

Precisamente, Bale es el símbolo indiscutible de una generación que ya forma parte de la historia del país y en Qatar irá por más. Con 102 partidos y 38 goles ya está considerado el mejor jugador de su selección en la historia y será la cara de los Dragones. Su fiel escudero es Aaron Ramsey, también destacado por jerarquía y experiencia.

Debió jugar el Repechaje para ir al Mundial. Allí, derrotó primero a Austria y después a Ucrania. Es la selección que más tiempo vio pasar entre su primera y su segunda participación. Serán 64 años desde aquella campaña en Suecia 1958, en la que avanzó a Cuartos de final por sobre Hungría y solo perdió 1-0 ante el futuro campeón Brasil.

Ghana

Peligrosos en ataque pero desordenados en defensa. Complicados por su velocidad, aunque vulnerables desde el orden táctico. Las Estrellas Negras son un rival difícil de anticipar en la Copa del Mundo. El seleccionado que dirige Otto Addo logró la clasificación al eliminar a Nigeria por gol de visitante pero no llega en gran forma al Mundial de Qatar 2022.

Su capitán es el histórico André Ayew, que a los 32 años disputará su tercera Copa del Mundo con su selección nacional. Pero el mayor referente futbolístico en la actualidad es Thomas Partey, mediocampista del Arsenal de Inglaterra, que se destaca por su poderío físico y el buen manejo de la pelota.

Será su cuarta copa del mundo tras la ausencia en Rusia 2018 y tendrán como objetivo repetir lo hecho en Sudáfrica 2010, cuando llegaron a Cuartos de final.

Serbia

Con el sello típico de los equipos de los Balcanes, la selección serbia se caracteriza por un juego ofensivo, vistoso y con posesión de la pelota que la convirtió en una de las grandes sorpresas de las Eliminatorias UEFA, teniendo en cuenta que sus antecedentes no la daban como candidata a la clasificación. Es el único mundialista europeo que no participó de la Euro del año pasado y el único que no juega en la Liga A de la Nations League.

En una selección que reúne talentos como los de Dusan Tadić, Sergej Milinković-Savić o Filip Kostic, el nombre de Dusan Vlahovic sobresale por sobre el resto. Es uno de los atacantes más valorados del fútbol europeo y, con solo 22 años, ya se destacó en Fiorentina y ahora lo hace en la Juventus.

El elenco dirigido Dragan Stojkovic por derrotó en la última jornada a Portugal como visitante y la envió al repechaje, además de clasificarse de forma directa a la Copa del Mundo. Como Yugoslavia jugó el primer Mundial en 1930 y tuvo buenas actuaciones, como el cuarto puesto en 1962 y los Cuartos en 1990. Desde la desintegración jamás superó la fase de grupos.

Marruecos

La situación del elenco marroquí es la más particular de todos los seleccionados. A pocos meses del comienzo de la Copa del Mundo se produjo la salida de Vahid Halilhodzic, el técnico que había logrado la clasificación, debido a diferencias en la preparación del equipo. A fines del mes de agosto de 2022, Walid Regragui fue confirmado como su reemplazante.

No hay dudas de que el lateral derecho del PSG, Achraf Akimi, es la gran referencia de Marruecos. El joven de 23 años ya está consolidado como uno de los defensores más talentosos del planeta, con una velocidad y habilidad para pasar al ataque sencillamente espectacular. Y esto lo confirma al volverse una de las principales cartas de gol de los marroquíes, a pesar de su rol defensivo.

Hizo la mejor campaña de las Eliminatorias africanas, con siete victorias y un empate en ocho partidos. La Selección de Marruecos tiene el honor de ser el primer representante africano en superar la primera fase de un Mundial, cuando alcanzó los Octavos de México 1986. Fue su mejor actuación en sus cinco participaciones desde la primera en 1970.

Arabia Saudita

Su cercanía con el país anfitrión, lo transforma casi en otro seleccionado que se sentirá como local en Qatar 2022. El equipo que dirige Hervé Renard tiene en el juego físico e intenso para la marca su principal argumento. Además, ha demostrado tener intenciones de ser arriesgado para el ataque. Logró la clasificación en 2021 y este año bajó su nivel. En los amistosos de junio perdió contra Venezuela y Colombia.

En un plantel sin grandes nombres, Al-Dawsari es uno de los pocos que tuvo un paso por el fútbol europeo, con alguna presencia en el Villarreal español. Es un extremo que puede desequilibrar y la esperanza ofensiva del equipo. Además, el delantero Saleh Al-Shehri que milita en el Al Hilal, actual campeón de su país, fue el goleador del equipo en las Eliminatorias.

Arabia Saudita hizo su debut en los mundiales en Estados Unidos 1994 y en esa misma edición cumplió su mejor actuación, cuando alcanzó los Octavos de final contra todo pronóstico. Esta será su sexta participación, la segunda consecutiva.

Corea del Sur

Es el mayor referente de todos los seleccionados asiáticos y, aunque todavía no haya podido demostrar evidenciar ese poderío con resultados en los Mundiales, su capacidad de resiliencia y de seguir intentándolo, siempre lo dejan en la puerta de dar algún golpe destacado. Esta vez, con el entrenador portugués Paulo Bento, buscará poder dar ese salto de calidad.

Cuenta en sus filas con el mejor jugador de la historia de su país y, quizás el mejor asiático de todos los tiempos: Son Heung-Min. Además de su capacidad goleadora y sus grandes remates de media distancia también se destaca por su potencia y su velocidad en carrera que lo vuelven indescifrable.

Clasificó con autoridad, como de costumbre en las Eliminatorias asiáticas, al finalizar segundo detrás de Irán en su grupo. Esta tradición mundialista lo hace no faltar a esta cita desde España 1982, algo solo igualado por Brasil, Alemania, Argentina y España. Su mejor actuación fue el cuarto puesto en su casa, en 2002.

Ecuador

Fiel a la esencia de su entrenador, la selección ecuatoriana se transformó en un adversario duro e incomodo para cualquiera. La llegada del argentino Gustavo Alfaro le dio solidez defensiva, orden y equilibrio, todos valores que sumados a las capacidades naturales de sus futbolistas, terminaron de potenciarlo a nivel continental.

Este crecimiento del equipo también queda evidenciado en la buena cantidad de jugadores que están en pleno crecimiento. Sin un nombre que sobresalga del resto, son varios los futbolistas que obligan a seguirlos con atención: Pervis Estupiñán hace gala de su velocidad, Moisés Caicedo, es el encargado de manejar los tiempos, y Enner Valencia, entre tantos jóvenes, es el pilar futbolístico y espiritual del ciclo.

La Tri se mantuvo durante casi todas las jornadas de las Eliminatorias sudamericanas en el tercer puesto, detrás de los inalcanzables Brasil y Argentina, logrando la clasificación sin sufrir en el camino. Será su cuarta Copa del Mundo y todas han sido durante este siglo: Japón-Corea 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. En Qatar quiere al menos igualar su mejor campaña y llegar a Octavos de final.

Canadá

Es el mejor momento de la selección canadiense en su historia. No solamente por el regreso después de muchos años a una Copa del Mundo, sino por el nivel colectivo y la buena combinación entre jugadores experimentados y jóvenes que ya conviven en las principales ligas del planeta. Tiene una particularidad única: su DT, el inglés John Herdman, nunca fue futbolista profesional y la mayor parte de su trayectoria como técnico lo hizo en selecciones femeninas.

Dentro de su plantel sobresale Alphonso Davies que, con apenas 21 años, ya es un jugador consolidado que muestra versatilidad: puede jugar tanto como lateral, con un rol más defensivo, y también como extremo, evidenciando también una gran faceta en el ataque.

Comenzó las Eliminatorias de gran forma y mantuvo la regularidad para dar el golpe y lograr una histórica clasificación en el primer puesto del octogonal, por sobre México y Estados Unidos. Solo tiene una participación previa, en México 1986, cuando perdió los tres partidos sin convertir goles. En Qatar retorna al máximo torneo tras 36 años y buscará dar el batacazo.

Polonia

Lejos de aquella etapa gloriosa que vivió durante la década del setenta y comienzos de los ochenta, la selección polaca quiere recuperar el terreno perdido en estos tiempos. Claro que, su intermitencia en los resultados y el abrupto cambio de entrenador que tuvo a comienzos de año, terminan jugándole en contra de su expectativa de dar pelea entre los principales candidatos.

No hay dudas de que Robert Lewandowski es el máximo referente, ídolo nacional y principal argumento ofensivo del equipo. A los 33 años ya lleva anotados más de 600 goles a lo largo de su carrera, casi ochenta de ellos con su Selección, pero ninguno en una Copa del Mundo. En Qatar buscará consolidar su condición de mejor jugador FIFA, lograda en los últimos dos años.

El cuadro dirigido por Czeslaw Michniewicz debió jugar el repechaje europeo, que le ganó a Suecia en un mano a mano muy parejo, y así acceder a la cita mundialista. El conjunto polaco vivirá su novena participación mundialista y buscará dar el batacazo para imitar sus mejores campañas: terceros puestos en Alemania Federal 1974 y España 1982.

Suiza

Su presencia siempre genera un llamado de atención. Con una idea de juego que repite más allá de los cambios de entrenadores, la Selección de Suiza es uno de esos equipos siempre llamados a generar sorpresas y dolores de cabeza para sus eventuales adversarios. El desafío para su actual DT, Murat Yakin, es justamente lograr sostener la competitividad.

Aunque ya no es aquel talento que deslumbró en Bayern Munich y en Liverpool, Xherdan Shaqiri todavía es el emblema del seleccionado. Actualmente en el Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos, disputará su cuarta Copa del Mundo y será el líder del equipo, que jugará a su ritmo como tantas veces.

El combinado helvético fue uno de los dos verdugos de Italia en las Eliminatorias. Los dos empates ante la Azzurra le permitieron clasificar de forma directa y mandar al repechaje al campeón europeo. Tiene un largo camino mundialista, que comenzó en Italia 1934. Participó de 6 de las primeras 8 ediciones y su mejor actuación fueron los Cuartos en 1934, 1938 y 1954, como local. Luego, estuvo décadas lejos de la Copa pero retornó y jugó las últimas cinco.

México

Las expectativas siempre son grandes cada vez que México se presenta en una Copa del Mundo. Pero la realidad muestra que el proceso del argentino Gerardo Martino al frente del equipo continúa generando más dudas que certezas. Los flojos resultados y, principalmente, el bajo nivel futbolístico, conspiran con la expectativa de ver al Tri llegar lo más lejos posible.

Hay dos referentes destacados del actual plantel, los que más tiempo llevan instalados en el fútbol europeo. Por un lado, el capitán Andrés Guardado, que hizo su debut en el 2006 y se apronta a concretar su quinta participación mundialista. El otro es Hirving Lozano, decisivo en la fuerza ofensiva mexicana. Además, potencia su rendimiento cada vez que viste los colores de su selección.

Aunque nunca corrió riesgos de quedar eliminado, el seleccionado mexicano debió transpirar más de la cuenta para alcanzar la clasificación. Finalizó en el segundo puesto del octogonal final de la Concacaf y selló su boleto en la penúltima fecha. Pero es uno de los que siempre dice presente. Solo faltó a cinco ediciones y estuvo en todas desde Estados Unidos 1994. Además, junto a Brasil son las únicas que clasificaron al menos a Octavos de final en los siete últimos Mundiales.

Dinamarca

Destacada siempre por su estilo elitista y de buen pie, el combinado danés es uno de los de mejor actualidad. Hizo una gran Euro el año pasado, clasificó a Qatar 2022 con solidez y también es protagonista de la actual Nations League europea. Con una idea que está cada vez más consolidada, el muy buen equipo que dirige Kasper Hjulmand buscará cumplir con sus premisas de presión alta y pases cortos.

Sus principales exponentes son nombres de peso y con un largo recorrido. Uno de ellos es Christian Eriksen que, después de estar al borde de la muerte en una cancha de fútbol durante la Euro, utilizó el sueño de jugar el Mundial como motor para su recuperación. Y también vale mencionar la seguridad en el arco de Kasper Schmeichel, quien busca superar en partidos a su padre Pete, histórico arquero de su selección y el Manchester United en la década del noventa.

El equipo nórdico ganó de punta a punta su grupo en las Eliminatorias y disputará su sexta Copa del Mundo con la ilusión de mejorar la campaña de Francia 1998, cuando alcanzó los Cuartos de final y logró su actuación más destacada.

Senegal

El combinado senegalés transita un gran momento. Este año se consagró campeón de África y logró la clasificación a Qatar 2022 tras vencer por penales al Egipto de Mohamed Salah en dos juegos que ya quedaron en la historia por la infartante definición. A su favor, el consolidado funcionamiento a partir de los años siete años que lleva el proceso de Aliou Cissé al frente del equipo.

Pocos jugadores tendrán tanta relevancia en esta Copa del Mundo como Sadio Mané, el mejor jugador de la historia de Senegal e incluso uno de los mejores delanteros que haya surgido de África. El delantero que en este mercado de verano fue incorporado por el Bayern Munich tiene una gran capacidad goleadora sin ser un centrodelantero y en la selección demostró que puede absorber momentos de presión: anotó los penales que definieron la final de la Copa Africana de Naciones y la clasificación mundialista.

Hizo su debut absoluto en el partido inaugural del Mundial 2002 contra Francia, cuando logró uno de los triunfos más impresionantes de todos los tiempos. Luego igualó la mejor campaña africana, al alcanzar los Cuartos de final. En Qatar jugará su tercera Copa.

Estados Unidos

Después de la explosión futbolística de hace un par de décadas atrás, la selección estadounidense comenzó a potenciar un recambio generacional que vuelve a darle chances de avanzar en una Copa del Mundo. Se refundó después de la dolorosa eliminación de Rusia 2018 y es uno de los mejores representantes de su región, tal como quedó demostrado con los títulos en la Copa Oro y la Nations League y la clasificación casi sin sobresaltos a Qatar 2022, pese a que debió esperar hasta las última jornadas del Octogonal final.

El DT Gregg Berhalter es quien ha llevado a cabo una renovación desde su llegada hace cuatro años atrás y terminó de potenciar nombres como el de Christian Pulisic. El jugador de Chelsea convirtió su primer gol con el seleccionado a los 18 años y desde ese momento no dejó de crecer. Llegará a Qatar 2022 ya afianzado como figura. También se destaca su capitán Tyler Adams y el joven Giovanni Reyna, entre otros.

El elenco norteamericano disputó siete de las últimas ocho Copas del Mundo y supo ser protagonista. Su mejor actuación fue en la primera edición, cuando llegó a semifinales. En Qatar el máximo sueño es acercarse a aquella campaña.

Croacia

Después de su papel en el Mundial pasado, dejó de ser una sorpresa. El subcampeonato logrado en 2018 le da el respaldo suficiente para tenerla como una de las selecciones peligrosas y con argumentos para dar pelea. El proceso bajo el mando de Zlatko Dalic comenzó meses antes de la Copa del Mundo en Rusia y, pese a altibajos, es por demás exitoso. Clasificó por la vía directa en las Eliminatorias y viene de algunos triunfos importantes en la actual Nations League.

Al igual que hace cuatro años atrás, el gran líder y estratega es Luka Modric. El mediocampista de Real Madrid ha sido uno de los jugadores más regulares del siglo y, más allá de sus 37 años, mantiene su juego a un toque y también un control del balón sensacional. Fue elegido como el mejor de la última Copa del Mundo. Entre otros nombres destacados, aparece también el de Mateo Kovacic, pieza importante en el último título del Chelsea inglés.

Debutó como seleccionado independiente -tras el desmembramiento de Yugoslavia- con un tercer puesto en Francia 1998 y desde ese momento ha sido irregular, aunque se ganó el respeto del planeta y solo faltó a Sudáfrica 2010. Su mejor actuación fue la final del último Mundial.

Portugal

El crecimiento del fútbol lusitano en los últimos tiempos se apoya en la buena cantidad de figuras con las que cuenta en el primer nivel internacional. Con un estilo particular, que se apoya en un bloque defensivo sólido y mucha presión para terminar lastimando con sus grandes individualidades en ataque, el equipo logró instalar su nombre entre los máximos candidatos en cada cita importante.

Poco queda por descubrir de su símbolo y figura, Cristiano Ronaldo. Un goleador de raza, capaz de anotar de cualquier forma, que ya lleva casi 20 años en la élite del fútbol e irá por la gloria mayor en su quinta participación mundialista. Otras grandes figuras de presente son Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Diogo Jota.

Claro que, la clasificación a la Copa del Mundo no le fue sencilla. La selección conducida por Fernando Santos finalizó segunda en su grupo tras caer con Serbia y debió jugar el repechaje, donde le ganó a Turquía y a Macedonia del Norte. Portugal debutó en Mundiales en Inglaterra 1966 y en esa misma edición hizo su mejor campaña: un tercer puesto. En Qatar vivirá su octava participación mundialista.

Países Bajos

El seleccionado que más finales disputó y nunca pudo ser campeón del mundo, tendrá una nueva oportunidad de volver a intentarlo. Con grandes individualidades y un pulido sistema táctico, le sobran posibilidades de aparecer en el lote de candidatos. El experimentado Louis Van Gaal dirigirá su segunda Copa del Mundo, tras el tercer puesto en Brasil 2014, buscará darle a la Naranja el primer título de su historia y luego dejará su cargo, tal cual confirmó este año.

Memphis Depay fue el jugador clave de las Eliminatorias, cargando con todo el peso ofensivo del equipo, situación que deberá repetirse también en el Mundial. Pero el jugador de más clase de todo el equipo naranja es sin duda alguna Virgil van Dijk. El defensor del Liverpool es un verdadero pilar de uno de los mejores equipos de fútbol del mundo de estos años y es irremplazable, tanto en el club como en la selección.

El conjunto neerlandés comenzó mal las Eliminatorias pero se recuperó y clasificó tras dejar en el camino a la Noruega de Erling Haaland. Regresa tras su ausencia en Rusia 2018. Es uno de los grandes animadores de la Copa del Mundo pero nunca pudo levantar el máximo trofeo, a pesar de que jugó tres finales, en 1974, 1978 y 2010. También fue semifinalista en 1998 y 2014.

Uruguay

Después de surfear sobre aguas complicadas durante buena parte de las Eliminatorias Sudamericanas, con el desembarco de Diego Alonso al banco de suplentes, la Celeste siempre tuvo en claro su objetivo: ganar la mayor cantidad de partidos posibles, primero para clasificar al Mundial, luego para cambiar la imagen y llegar de esta manera, con mucha ilusión de poder dar batalla en Qatar.

Los nombres más destacados del equipo uruguayo mezclan un poco de experiencia con juventud. Por un lado, Luis Suárez, el goleador histórico y principal referente, que volvió a jugar a su país con la necesidad de sumar minutos para llegar pleno al Mundial. Pero el equipo también respalda su tarea ofensiva en Edinson Cavani, la firmeza de Diego Godín, más la frescura nueva que proponen Darwin Núñez o Federico Valverde.

El combinado charrúa sufrió más de lo impensado y al final logró el pasaje gracias a ganar sus últimos cuatro encuentros en las Eliminatorias, tras la inesperada salida de Oscar Tabárez después casi dos décadas. Campeona de los Mundiales de 1930 y 1950, dirá presente en su 14ta edición. Estuvo en las últimas cuatro, en las que volvió a ser protagonista tras vivir años difíciles.

Bélgica

Será la última gran posibilidad de conseguir un título para la mejor generación de futbolistas belgas de todos los tiempos. El equipo dirigido por el español Roberto Martínez ha mostrado sobrados argumentos para instalarse entre los mejores seleccionados de la época, con la particularidad de nunca despegarse de la estética. Su potencial está en el poder ofensivo de un equipo que sabe combinar técnica y velocidad.

Hay pocos mediocampistas en el mundo más completos que Kevin De Bruyne. La estrella del Manchester City es el motor del equipo y buscará dar la talla al más alto nivel. Otro nombre a destacar es el de Eden Hazard. A los 31 años, no está en su mejor momento pero quiere brillar en Qatar. Esta vez jugará en el Mundial con la cinta de capitán, lo que explica su ascendencia en el grupo.

Tal como le viene sucediendo en estos tiempos, se clasificó casi sin despeinarse, ganando su grupo con seis victorias y dos empates. Participó de las primeras tres ediciones de la Copa del Mundo, pero en ninguna logró superar la primera fase. Recién en 1982 clasificó a segunda ronda y en 1986 llegó a semis. Su mejor actuación fue en Rusia 2018, cuando terminó en el tercer puesto.

Inglaterra

Con la cuenta pendiente de poder ratificar su poderío con mayor regularidad en una Copa del Mundo, la selección inglesa disfruta de un plantel rico en cualidades y en variantes. Es otro de los equipos que vivió una refundación de su idea natural y, lentamente esto también se traduce en resultados, llegando a semis en Rusia 2018 y siendo finalista en la Euro del año pasado.

Harry Kane es la figura preponderante del equipo. El 9 de Inglaterra es el abanderado principal de un equipo con varias estrellas. Es la principal arma ofensiva y el líder futbolístico del equipo. Fue el máximo anotador del Mundial pasado con seis goles en siete partidos e irá a Qatar en busca de otra actuación destacada. Además, buscará alcanzar el primer título como futbolista profesional.

El conjunto dirigido por Gareth Southgate logró el boleto tras quedarse con su grupo por amplio margen. Ganó 8 partidos, empató 2 y siendo el más goleador de las Eliminatorias europeas. Campeón en su casa en 1966, disputará su séptimo Mundial consecutivo. Tras aquel título histórico en Wembley, solo dos veces llegó a semifinales, un logro que intentará repetir en Qatar.

Alemania

Con la necesidad de volver a ser después del frustrante papel realizado en Rusia 2108, Alemania está de regreso en las grandes planas. Hansi Flick mantuvo la idea de juego de su antecesor Joachim Löw, pero le dio más intensidad y renovó la expectativa. Fútbol ofensivo, intensidad física y flexibilidad táctica para ir a Qatar en búsqueda del título.

Un plantel muy completo, dueño de opciones en las distintas líneas del campo, cuenta con individualidades que se destacan a la par. Los grandes referentes son Manuel Neuer y Thomas Muller, dos de los campeones de 2014 que siguen siendo líderes dentro y fuera de la cancha. Entre las caras más nuevas aparecen Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Jamal Musiala, todas piezas importantes del Bayern Munich multicampeón.

En plena etapa de recambio, sufrió una derrota histórica en casa contra Macedonia del Norte en el inicio de las Eliminatorias y generó preocupación, pero luego ganó todos sus partidos y fue el primer europeo en clasificar a Qatar 2022. Segundo en la tabla histórica, suma cuatro títulos y solo es superado por Brasil. Viene de la peor campaña de su historia en Rusia, pero su grandeza no tiene discusión. No falta desde Brasil 1950 y su último título fue en 2014.

España

Con muy pocos sobrevivientes de los héroes del único título logrado en 2010, La Roja está dispuesta a pelear por repetir con las mismas armas que generaron un cambio de paradigma dentro de la historia del seleccionado: menos lucha y más fútbol. Luis Enrique se hizo cargo de la dirección técnica para liderar una renovación generacional que hoy ilusiona nuevamente a toda la afición.

En un plantel repleto de talentos, la mayoría ellos muy jóvenes, Pedri parece ser el destinado a coronarse como el futuro gran emblema del elenco hispano. Cumplirá 20 años durante el transcurso del Mundial pero ya fue figura en la Euro, demostrando que le sobra actitud y desparpajo para aparecer en los grandes momentos. Su ladero podría ser Gavi, aún más joven de edad pero que tampoco parece tener techo.

Comenzó las Eliminatorias con un sorprendente empate contra Grecia como local para luego perder con Suecia un largo invicto en torneos clasificatorios, pero se recuperó y ganó su grupo para sellar el boleto sin más sobresaltos y transformarse en uno de los candidatos. Es el seleccionado con más participaciones consecutivas después de Brasil, Alemania y Argentina, ya que no falta desde 1974. Fue campeón en Sudáfrica 2010, aunque en las últimas dos ediciones no pudo superar los Octavos.

Argentina

Dueño del invicto más largo del mundo, pocos seleccionados llegan en mejor nivel que Argentina. En el más absoluto silencio y sin ninguna experiencia como DT, Lionel Scaloni le dio su impronta a un equipo que, por los resultados de los últimos tiempos y el rendimiento, tanto en Copa América, Eliminatorias como en la Finalissima ante Italia, es uno de los favoritos sin discusión.

No hay mucho para descubrir a la hora de hablar de la máxima figura del equipo argentino. Más allá del crecimiento de otros nombres fundamentales como Romero, Acuña, De Paul, Paredes o Lautaro Martínez, más el gran presente de Di María, está claro que la diferencia la sigue haciendo Lionel Messi. En su mejor momento en el seleccionado y ante el que probablemente sea su último Mundial, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos está listo para conseguir el título que tanto lo desvela.

El elenco albiceleste logró la clasificación al Mundial con absoluta comodidad, algo poco habitual en las Eliminatorias sudamericanas. No perdió ningún partido y, junto a Brasil, clasificó varias fechas antes del final. Ganó los títulos de 1978 y 1986 y disputó otras tres finales. Además, participó de las últimas trece ediciones, contando la de Qatar. Está cuarto en la tabla histórica y podría superar a Italia para llegar al podio.

Francia

A diferencia de lo sucedido hace cuatro años atrás, cuando no aparecía en los primeros planos, esta vez los actuales campeones del mundo llegan como firmes candidatos a retener la corona. Más allá de contratiempos en el camino previo, el potencial individual y colectivo con el que cuenta Didier Deschamps, sitúan a Francia en una situación inmejorable para volver a subirse a lo más alto.

Si 2018 fue el Mundial de la explosión de Kylian Mbappé, este 2022 ya lo encuentra establecido como uno de los mejores jugadores del planeta. Su explosiva velocidad y su increíble capacidad goleadora lo dejan ante la posibilidad de heredar el trono de las grandes estrellas. Pero el atacante del PSG no es el único, ya que el elenco galo cuenta con varias de las mejores individualidades del mundo: Benzema, Griezmann y Pogba, entre otros.

Se clasificó sin problemas, al ganar cinco partidos y empatar uno en las Eliminatorias UEFA. Viene de ganar su segundo título y en este siglo se convirtió en un nuevo gigante, después de pasar varias décadas en la sombra de los seleccionados históricos. Además, fue subcampeón una vez y jugó tres semifinales.

Brasil

Dueño de la mejor cantera del planeta, Brasil le ha agregado estilo propio y funcionamiento colectivo a un plantel repleto de estrellas. La selección dirigida por Tité cuenta con una innumerable cantidad de variantes para sacarle el mayor provecho a su sistema e ir en búsqueda de un nuevo título. Justamente, brillar en una Copa del Mundo es la única cuenta pendiente que tiene el ciclo comenzado en el año 2016.

Aunque su historia con la selección ha tenido altos y bajos, en la actualidad el rendimiento de Neymar en la verdeamarelha es espectacular y va a la par del resto del grupo. El astro de PSG, uno de los jugadores más talentosos y desequilibrantes del mundo, todavía no pudo brillar en un Mundial y en Qatar 2022 ese será su gran objetivo.

Su campaña en las Eliminatorias sudamericanas quedó en la historia. Aún si jugar uno de sus partidos, clasificó seis fechas antes del final, con 14 triunfos, 3 empates y sin derrotas. Es el máximo campeón, con cinco títulos mundiales, y el único que participó de todas las ediciones desde 1930. Ocupa el primer lugar en la tabla histórica y en Qatar intentará regresar a una final después de 20 años.