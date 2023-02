“No es un museo, sino una experiencia museológica sin igual en el mundo”, nos empieza contando Marcelo Ordás que como máxima cabeza del proyecto, no duda del impacto y éxito que este tendrá cuando se abran oficialmente las puertas al público general. Bolavip se desplazó hasta el centro de Madrid para conocer en primera persona como avanzan las obras de Legends: The Home of Football y esas sorpresas que se tienen preparadas para íconos de la talla de Lionel Messi o Diego Armando Maradona.

Ubicado a metros de la Puerta de Sol por pleno centro de la capital española, el sueño comenzado por Marcelo Ordás por “Salvaguardar y proteger el testimonio de la mayor pasión humana” hace 30 años sigue adelante. Los 4.200 metros cuadrados del recinto, sus siete plantas completas y un edificio que muta con cada segundo que pasa aparecen por todo lo alto y con el fin de reunir en uno epicentro la historia del deporte rey.

Una colección de más de 500 piezas, donde resaltan las camisetas de todos los ganadores y subcampeones en la historia de los Mundiales, Copa América, Eurocopa, Champions League, Copa Libertadores o de la Intercontinental se harán presentes en una experiencia museológica que será llevada al siglo XXI. Ordás nos comenta la organización de las siete plantas mientras explica que el recinto escogido por Legends: The Home of Football, irá más allá de simplemente mostrar las reliquias o ‘Armaduras’ que han utilizado las mayores glorias de este juego.

Un espacio interactivo

Legends contará con plantas que irán describiendo y narrando la historia del fútbol, sus principales campeones y donde desde la compañía avisan que todo se hará por medio de una experiencia interactiva donde hasta se contará con la implantación de un cine 4D donde podremos sentir el olor del césped, el ruido de la ebullición de un estadio que se prepara para una noche de gloria o el agua de la lluvia vivida en la final entre Francia y Croacia por la final del Mundial de Rusia 2018.

“Será la experiencia más conmovedora que podrá tener un fanático del fútbol…Venimos con la UEFA con la CONMEBOL con la FIFA y con el Comité Olímpico Internacional para que Madrid aquí en Europa sea la capital mundial del fútbol. Los fanáticos del fútbol nos debíamos una capital mundial. Estamos en un 90 % de las obras y esperamos que para finales de marzo o principios de abril, ya podamos inaugurar”, comenta Marcelo Ordás a Bolavip a medida que vemos el ahora y el después de unas remodelaciones que más pronto que tarde llegarán a su fin.

Sorpresas para Messi o Diego

Argentino de pura cepa y presente en la final de Lusail donde la Albiceleste volvió a dominar la Copa del Mundo, consultamos a Ordás sobre el papel que tendrán en la exposición figuras que como Lionel Messi o Diego Armando Maradona, han marcado la historia de este juego. Legends no entiende de nacionalidades y su mayor objetivo para por qué cada visitante encuentre a su país en una experiencia donde todas y cada una de las banderas tienen cabida.

“Claro que sí…Son dos de los mejores jugadores de la historia sin ninguna duda, no solamente hay un espacio reservado para ellos, sino para todas las leyendas y para todos los países. Claro que tanto para Maradona como Messi tenemos reservado lugares especiales, sino unas sorpresas que por lo menos los que aman el fútbol y que amaron el fútbol de estas leyendas se van a conmover”, cierra Marcelo Ordás para Bolavip sobre un proyecto que quema etapas antes de una apertura donde se espera que los principales entes regidos de este deporte digan presente.

Así será Legends: The Home of Football. Una experiencia moderna que recorrerá la historia del fútbol, que salvaguardará sus reliquias y que mostrará en un solo espacio como se ha ido desarrollando las páginas más doradas de la que supone la mayor pasión creada por el hombre. Todas las piezas de la colecciones, originales y verificadas por FIFA, aguardan por el Dia D para abrir sus puertas al público de Madrid y el resto del mundo.