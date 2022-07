Leipzig vs. Bayern Munich EN VIVO por la Supercopa de Alemania: Día, horario y TV

Como cada comienzo de temporada dentro de Alemania, el título entre el campeón de la Copa Alemana y la Bundesliga se llevará a cabo, donde Leipzig jugará contra Bayern Munich por la Supercopa de Alemania. El partido tendrá lugar este sábado 30 de julio desde el Red Bull Arena además de contar con la transmisión de ESPN 2 (excepto Brasil y Chile) y Star+ hacia Sudamérica.

Pasamos hacia la parte de los "Toros Rojos", un equipo que viene de conquistar el primer título nacional de su historia en la conquista de la Copa Alemana, por lo que estrenará participación en este trofeo en juego. La realidad es que los liderados por el italiano Domenico Tedesco llevaron a cabo dos encuentros de pretemporada que tuvieron como resultados un duelo ganado y perdido.

Continuamos con la realidad de los "Bávaros", cuadro que llega a la disputa de este trofeo luego de conquistar la décima Bundesliga de forma consecutiva, resaltando que obtuvieron nueve Supercopas y más precisamente las últimas dos. Quienes tienen como entrenador a Julian Nagelsmann solamente llevaron a cabo dos partidos amistosos, los cuales terminaron en victoria y derrota respectivamente.

En el duelo más reciente entre sí, Bayern Munich se impuso 3-2 de local con goles de Thomas Müller, Robert Lewandowski, Joško Gvardiol en propia puerta, mas los empates parciales de André Silva y Christopher Nkunku. La única vez que Leipzig superó a su rival de turno ocurrió el 18 de marzo del 2018, en un 2-1 por tantos de Naby Keïta y Timo Werner, que dieron vuelta la apertura previa de Sandro Wagner.

El partido Leipzig vs. Bayern Munich se llevará a cabo este sábado 30 de julio en el juego por la Supercopa de Alemania. El duelo se desarrollará en el Red Bull Arena.

Horario y TV por país:

Argentina: 15:30 horas por ESPN 2 y Star+

Brasil: 15:30 horas por OneFootball

Chile: 15:30 horas por Star+

Paraguay: 15:30 horas por ESPN 2 y Star+

Uruguay: 15:30 horas por ESPN 2 y Star+

Bolivia: 14:30 horas por ESPN 2 y Star+

Venezuela: 14:30 horas por ESPN 2 y Star+

Colombia: 13:30 horas por ESPN 2 y Star+

Ecuador: 13:30 horas por ESPN 2 y Star+

Perú: 13:30 horas por ESPN 2 y Star+

México: 12:30 horas por SKY Sports y Blue to Go

Estados Unidos: 11:30 horas PT y 14:30 horas ET por ESPN+

