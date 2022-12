Liverpool vs Leicester: alineaciones para el partido por la fecha 18 de la Premier League

Liverpool quiere aprovechar subidón anímico que fue el triunfo ante Aston Villa en Villa Park para seguir sumando ante Leicester City. Los Reds son sextos en la tabla de la Premier League y no pueden permitirse el lujo de perder puntos en estos partidos si quieren asegurar la clasificación a la UEFA Champions League para la próxima temporada.

El Liverpool no podrá contar con los servicios de Arthur Melo, Luis Díaz y Diogo Jota. Los tres jugadores están ausentes por lesiones a largo plazo, y se perderán el juego contra los Foxes. Roberto Firmino sigue marginado por un golpe que no es tan grave, pero no lo deja entrenar con normalidad.

Para el regreso de Brendan Rodgers a Anfield, el Leicester no cuenta con: James Justin, James Maddison, Ryan Bertrand y Ricardo Pereira, además Dennis Praet se lesionó contra el Newcastle United y también se perderá el partido ante los de Klopp.

Probable XI de Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Oxlade-Chamberlain

Probable XI de Leicester

Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Ndidi, Tielemans; Perez, Dewsbury-Hall, Iheanacho; Vardy