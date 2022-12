Tras el fallecimiento de Pelé, los famosos no tardaron en dejarlo su mensaje de despedida en las redes sociales.

Conmoción mundial por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, a los 82 años de edad. Luego de confirmarse su partida, no tardaron en llegar los mensajes de las principales estrellas del deporte.

A continuación, te dejamos las condolencias que enviaron figuras como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe y Cristiano Ronaldo, quienes lideral el fútbol de los últimos años, en redes sociales.

+Los mensajes de los famosos por el fallecimiento de Pelé

-Lionel Messi

-Cristiano Ronaldo

"Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz Rey Pele".

-Neymar Jr

"Antes de Pelé, el "10" era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO".

-Kylian Mbappe

"El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY".

- Mesut Ozil

" Descanse en paz a una de las más grandes leyendas del juego Tu legado vivirá para siempre. Estoy seguro de que el 'Heaven FC' con Maradona y Pelé juntos será invencible para siempre".