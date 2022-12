Luego de una apasionante Copa del Mundo, vuelve a rodar la pelota en las ligas más importantes del planeta.

Hoy tendremos dos imperdibles duelos de Premier League, donde Chelsea recibirá a Bournemouth, y Manchester United hará lo propio ante Nottingham Forest.

Premier League de Inglaterra

Chelsea vs. AFC Bournemouth

6:30 PM (ESP)

2:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Manchester United vs. Nottingham Forest

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Superliga China

Beijing Guoan vs. Shanghai Port

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Chengdu Rongcheng vs. Wuhan Yangtze River

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Guangzhou vs. Changchun Yatai

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Henan Songshan Longmen vs. Shanghai Shenhua

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Shenzhen FC vs. Guangzhou City

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Wuhan Three Towns vs. Zhejiang Professional FC

1:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

7:00 AM (ET)

6:00 AM (CDMX)

Super Lig De Turquía

Ankaragucu vs. Umraniyespor

2:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

09:00 AM (ET)

08:00 AM (CDMX)

Istanbul Basaksehir vs. Antalyaspor

2:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

09:00 AM (ET)

08:00 AM (CDMX)

Fenerbahce vs. Hatayspor

6:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Championship De Inglaterra

Reading vs. Swansea City

6:15 PM (ESP)

2:15 PM (ARG)

12:15 PM (ET)

11:15 AM (CDMX)

Burnley vs. Birmingham City

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)