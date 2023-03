Son cerca de las 15:30 en la Argentina. En Dubái, el reloj ya roza las 22:30. Es la hora acordada. Sale un mensaje, llega otro. "Ya estoy para la entrevista, pero te aviso que no puede ser por WhatsApp". Silencio. No era una cuestión de opciones o gustos: en Emiratos Árabes Unidos están prohibidas las comunicaciones por llamada o videollamada a través de la aplicación. Sí se puede establecer contacto vía Zoom, por ejemplo. O mediante audios. Finalmente, entre algunos idas y vueltas, fue la vía elegida para charlar con Lucas Patanelli, aquel joven que fue rotulado como "el nuevo Messi" y que eligió Dubái City para iniciar de nuevo a sus 23 años.

"Llegué el 11 de enero y firmé el contrato a fines de ese mes. Estoy contento y jugando. Sumo minutos, que es lo que vine a hacer. Me encanta la ciudad y el país. Aparte me siento muy en casa, porque hay muchos argentinos y brasileños. De a poco me voy enterando de la cultura. Ahora está el mes de Ramadán y la liga se adapta a eso, por ejemplo. Se paran los entrenamientos para que los chicos puedan hacer el rezo. No se puede tomar agua ni comer en el subte. Está bueno aprender diversas cuestiones", le cuenta Patanelli a Bolavip respecto a sus primeros días en el país.

Un futbolista vive muchas cosas en una carrera. Las trayectorias profesionales se suelen extender por, aproximadamente, dos décadas. A veces más. En muchos menos tiempo, Patanelli ya vivió un sinfín de idas y vueltas. Podría decirse que todo inició cuando estaba en las inferiores de Independiente. Apenas 13 años, sí, pero muchos ya se aventuraban a hablar del sucesor de uno de los grandes de todos los tiempos. Dejó de pertenecer al Rojo y llegó a juveniles de Vélez con el pase en su poder. Inició su carrera profesional en 2021, con Karpaty Galych de Ucrania. El conflicto bélico con Rusia lo devolvió a la Argentina, particularmente a All Boys. Se quedó con el sinsabor de no poder jugar. Tener continuidad es la meta en su equipo actual, que compite en la 2° División de Emiratos Árabes Unidos.

"Tuve la suerte de viajar, conocer otros países, estar en planteles profesionales y clubes muy buenos. En All Boys me quedé con la espina de no haber podido jugar, pero fue mi primera experiencia profesional en el país. En Ucrania me dieron la oportunidad de empezar mi carrera, que es algo que venía buscando hace mucho. Hay un esfuerzo mío, de la gente que me acompaña. Hace poco, falleció mi abuela a los 94 años. Era muy importante para mí. Me tocó estar lejos de casa, fue un momento difícil. Por suerte, mi familia me hizo sentir cerca", resume.

Real Madrid y Barcelona: del loco revuelo mediático a la anécdota

Nos trasladamos a 2014. "Recuerden este nombre: Lucas Martín Patanelli, 13 años, zurdo, volante ofensivo", escribía Hugo Perico Pérez, jugador de Independiente en 1993 y 1994, en su cuenta de Twitter. Si la advertencia era pesada, mucho más lo sería cuando la institución 14 veces campeón de la Champions League tocó la puerta y lo invitó a recorrer las instalaciones junto a su familia. Diversos medios europeos afirmaron poco después que Barcelona había pasado al frente y firmado un precontrato de prioridad. ¿Pero fue realmente así?

"Viajé a los 14 a Real Madrid. Tuve una invitación de parte para mí y para mi familia. En ese momento no se dio. Después firmé un convenio con Independiente y el club me ayudó económicamente en todo. Cuando el Madrid volvió a preguntar por mí, yo ya no era jugador libre y se tuvo que sentar con Independiente a negociar. Eso desencadenó el resto. Oficiamlente, nunca firmé nada ni con Real Madrid ni con Barcelona", explica.

El tour por Real Madrid fue el sueño de todo niño futbolero: conocer uno de los clubes más grandes del mundo, conseguir una camiseta firmada por el plantel y, además, conocer a jugadores como Cristiano Ronaldo, Marcelo o Ángel Di María, vigente campeón del mundo. "Obviamente tengo fotos de ese lindo momento. Estaba con mi familia y eso lo hace más especial. Tengo entendido que Independiente firmó un preacuerdo de negociación con Real Madrid para que no haya otros clubes en el medio, pero nunca llegué a firmar nada", recuerda.

De un día a otro, Patanelli pasó a ocupar las portadas de todos los diarios nacionales y españoles. Aún lejos de llegar a Primera, ya era el nuevo diamante del fútbol argentino. No había día en el que no recibiera algún llamado para una entrevista internacional o en el que no se escribiera una nota sobre su posible salto a las grandes ligas. La familia fue la clave para mantenerlo en tierra.

"Era muy chico y es difícil tanta información y exposición para un pibe de 14, 15 o 16 años. Estás en los diarios, en la televisión, en los títulos. Tuve una familia que me mantuvo contenido. También una psicóloga deportiva, Daniela. Ella siempre me trataba de bajar de esa obra de teatro que se había generado alrededor. Me decía que tenía que entender que era parte del show del fútbol, así que siempre lo vi de esa manera. Yo sabía que tenía que hacer mi propio camino", manifiesta.

Claro que Patanelli no fue el único con el mote de "nuevo Messi". En los últimos años, sobre todo en la década pasada, infinidad de jugadores recibieron ese rótulo de parte de diversos medios. Otro futbolista de pasado por Independiente como Patricio Rodríguez, "Patito", brindó un testimonio muy importante en ese sentido. En una nota con El Equipo Deportivo, remarcó el peso de ser caratulado como "nuevo Agüero" y de la creación de comparaciones sin diferenciar o aplicar contextos.

"Opino de la misma manera, es una mochila innecesaria que se le pone a un montón de chicos que recién están en etapas formativas. Tienen un montón de camino y pueden pasar muchas cosas. Obviamente que es parte del fútbol y que uno tiene que entenderlo de esa manera. Si vas a tratar de cambiarlo, vas a perder mucha energía en el intento. Uno tiene que estar concentrado en otras cosas. La opinión pública siempre va a estar", subraya Lucas.

El contrato de Patanelli con Dubái City, su primera incursión en Asia, finaliza en mayo. Si bien legalmente rubricó hasta diciembre, la intención es sumar rodaje con un vínculo corto y luego tener una nueva oportunidad a mediados de año. Siempre con los pies sobre la tierra. "Tengo algunas ideas en la cabeza que me gustaría que se concreten, pero me centro en el presente. Por el momento voy bien, con partidos de titular y goles. Cuando llegue el mercado de verano, veré qué posibilidades hay", concluye.