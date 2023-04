Mainz vs. Bayern Múnich EN VIVO - Bundesliga 2023: árbitro, minuto a minuto, dónde verlo y alineaciones

Nos metemos en otro de los partidos a destacar en lo que refiere a la jornada 29 dentro de la Bundesliga 2022-23, donde el Mainz jugará contra Bayern Múnich HOY, sábado 22 de abril. El mismo será desde el Coface Arena con el arbitraje de Felix Zwayer, sumado a la transmisión EN VIVO para toda Sudamérica por la plataforma de Star+.

Transitamos la realidad local, con unos "Karnevalsverein" que acumulan nueve partidos sin derrotas producto de cinco victorias con cuatro empates, dos en fila actualmente luego del 1-1 contra Colonia que lo dejó octavo. Mientras que la visita muestra a unos "Bávaros" que deben reponerse de la eliminación en Champions League sufrida en manos de Manchester City, agregado a que luego de dos triunfos y la igualdad 1-1 con Hoffenheim se sostiene en lo más alto de la tabla.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Mainz vs. Bayern Múnich por la Bundesliga?

Horarios y canales de TV

Argentina: 10:30 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 10:30 horas sin TV

Chile: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 08:30 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 08:30 horas sin TV, solo ONLINE

España: 15:30 horas por M+ Liga de Campeones (M56-O114) y M+ #Vamos Bar 2 (305)

Estados Unidos: 06:30 horas PT y 09:30 horas ET por ESPN+

México: 07:30 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 08:30 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 10:30 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 09:30 horas sin TV, solo ONLINE

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Friburgo vs. Bayern Múnich se podrá mirar de forma ONLINE por Star+ para toda Sudamérica.

Alineaciones sin confirmar de Mainz y Bayern Múnich

Mainz

Robin Zentner; Andreas Hanche Olsen, Jae Sung Lee, Edimilson Fernandes; Anthony Caci, Dominik Kohr, Leandro Barreiro, Silvan Widmer; Anton Stach, Karim Onisiwo; Ludovic Ajorque. DT: Bo Svensson.

Bayern Múnich

Yann Sommer; João Cancelo, Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard, Alphonso Davies; Joshua Kimmich; Leroy Sané, Jamal Musiala, Thomas Müller, Serge Gnabry; y Eric Choupo-Moting. DT: Thomas Tuchel.

Mira el MINUTO a MINUTO entre Mainz vs. Bayern Múnich

Así está la tabla de posiciones de la Bundesliga, previo al partido del "Die Nullfünfer" y los "Bávaros"