Manchester City no hará rebajas a Barcelona por la ficha de Bernardo Silva en este mercado de pases.

El mercado de pases de FC Barcelona sigue generando revuelo en el fútbol europeo. El equipo azulgrana aún no termina de armar su plantel con la temporada ya iniciada y el gran objetivo pendiente es Bernardo Silva. Manchester City no cede a las presiones y ha puesto un precio disparatado a la ficha del portugués.

Barcelona avanza con sus planes de mercado tras las incoproraciones de Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen, Robert Lewandowski y Jules Koundé. Sin embargo, Xavi Hernández no se conforma y quiere más refuerzos.

Es de conocimiento público que FC Barcelona ha estado en contacto con Jorge Mendes por la ficha de Bernardo Silva. El jugador es una de las obsesiones de Xavi para este merado de pases y los rumores sobre su posible traspaso no han parado.

Precio elevado

Desde hace semanas se ha hablado de una posible petición por parte de Manchester City de unos 70 millones de euros. Sin embargo, el diario The Athletic aseguró este 15 de agosto que el equipo ciudadano no dejará ir al futbolista por menos de 100 millones de euros.

La fuente también asegura que Manchester City aún no ha recibido ningún llamado por parte de Barcelona, así como ningún tipo de contacto por parte de Jorge Mendes. Sin embargo, el mensaje que dejó Silva en sus redes tras la goleada a Bournemouth fue interpretado como una despedida. "Me gustaría agradecer a todos en el estadio por esos hermosos momentos de amor y apoyo que me mostraron".