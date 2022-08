El equipo de Erik ten Hag visitará al Gtech Community Stadium del Brentford en el inicio de la segunda fecha de la Premier League, Manchester United con la obligación de ganar para sacarse esa primera imagen de la temporada con una dura derrota en casa con el Brighton, en tanto Brentford empató en la primera fecha.

El entrenador de Manchester United respaldó la idea que Marcus Rashford se quede en el equipo y no quiere que se vaya, no quiso anticipar quiénes serán los once o dar pistas si Cristiano será titular o no en el equpo, eso sí, Victor Lindelöf y Anthony Martial seguirán siendo bajas de cara a la segunda jornada.

Mikkel Damsgaard que llegó esta semana a Brentford puede ser una novedad, ya está habilitado y disponible. En cambio, Ethan Pinnock se pierde el juego por una molestia en la rodilla; Kristoffer Ajer y Sergi Canos tampoco serán parte del once del equipo local por distintas lesiones.

Probable once de Brentford

David Raya; Rico Henry, Ben Mee, Pontus Jansson, Aaron Hickey; Mathias Jensen, Christian Norgaard, Vitaly Janelt; Yoane Wissa, Bryan Mbeumo and Ivan Toney.

Probable once de Manchester United

David de Gea; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Christian Eriksen and Marcus Rashford.