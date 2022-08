EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Gran Parque Central, Nacional y Atlético Goianiense se verán las caras HOY martes 2 de agosto, en el marco del duelo de ida de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana 2022. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Nacional vs. Goianiense: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por la Sudamericana

+ Nacional vs. Goianiense: ¿Cómo llegan al partido por la Copa Sudamericana?

El Bolso llega a este compromiso tras dejar en el camino a Unión de Santa Fé en octavos de final, luego de vencerlo por un global de 4-1, con parciales de 2-0 en Montevideo y 2-1 en Buenos Aires.

El Dragão, por su parte, viene de eliminar a Olimpia en la última instancia, tras derrotarlo 5-3 por penales, luego de igualar en un global de 2-2, con parciales de 0-2 en tierras paraguayas y 2-0 en tierras brasileñas.

+ Nacional vs. Goianiense: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Copa Sudamericana?

El partido Nacional vs. Atlético Goianiense se llevará a cabo HOY martes 2 de agosto, en el Gran Parque Central, por la ida de los Cuartos de Final de la Sudamericana 2022.

Horario por país:

Argentina: 19.15 horas por Star+, ESPN, DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Uruguay: 19.15 horas por Star+, ESPN, DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 18.15 horas por Star+, ESPN 2, DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 18.15 horas por Star+, ESPN y TigoSports 2

Paraguay: 18.15 horas por Star+, ESPN y TigoSports

Venezuela: 18.15 horas por Star+, ESPN 2 y DirecTV Sports

Colombia: 17.15 horas por Star+, ESPN 2, DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 17.15 horas por Star+, ESPN 2, DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 17.15 horas por Star+, ESPN 2, DirecTV Sports y DirecTV Go