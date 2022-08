Sabiendo que atraviesan realidades diferentes, Nigeria va a estar midiéndose contra Canadá en la tercera jornada del Grupo C por el Mundial Femenino Sub 20.

Nigeria vs. Canadá EN VIVO por el Mundial Femenino Sub 20: Fecha, horario y TV

Mundial Femenino Sub 20

Entramos en el cierre de la primera etapa en el certamen más importante a nivel juvenil del fútbol de mujeres, donde Nigeria chocará contra Canadá en la tercera jornada del Grupo D por el Mundial Femenino Sub 20 2022. El partido tiene lugar HOY, miércoles 17 de agosto, desde el Estadio Alejandro Morera Soto, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de TSN 5 hacia Canadá.

Dentro de las "Falconets", el equipo africano tiene garantizado el boleto hacia los cuartos de final, hecho que ocurrirá por novena vez en su historia sabiendo que fueron finalistas dos veces como mejores resultados. Las comandadas por Christopher Danjuma acumulan el puntaje ideal de seis unidades producto de los triunfos gestados ante Francia y Corea del Sur por 1-0.

Pasamos hacia las "Canucks", quienes tienen la sentencia respecto a su futuro en la competición y es la eliminación en la fase de grupos producto de las dos derrotas padecidas. Quienes poseen a Cindy Tye como entrenadora padecieron caídas 2-0 y 3-1 contra las surcoreanas y francesas de forma respectiva.

Dos duelos afrontaron entre sí y con las nigerianas como vencedoras de cada encuentro. El más reciente ocurrió el 16 de noviembre del 2016, en el 3-1 gestado desde Papúa Nueva Guinea con doblete de Chinaza Uchendu y Chinwendu Ihezuo, que dieron vuelta la apertura previa de Gabby Carle.

¿A qué hora juegan Nigeria vs. Canadá por el Mundial Femenino Sub 20?

El partido Nigeria vs. Canadá se llevará a cabo HOY, miércoles 17 de agosto, por la fecha 3 del Grupo C de la Copa del Mundo Femenina Sub 20. El duelo se desarrollará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Horario por país

Argentina: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Panamá: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Costa Rica: 20:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

España: 04:00 horas (miércoles 17 de agosto)

¿Qué canal transmite Nigeria vs. Canadá por el Mundial Femenino Sub 20?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmiten el compromiso en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

ViX+: México

FIFA+ y SporTV: Brasil

TSN 5: Canadá

DirecTV Go y DirecTV Sports: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

Telemundo Deportes y Fox Sports 2: Estados Unidos