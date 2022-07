Novak Djokovic vs. Nick Kyrgios EN VIVO la FINAL de Wimbledon: Fecha, horario y TV

Solo uno va a conquistar el tercer Grand Slam del año para así cortar la seguidilla impuesta por Rafael Nadal. En este caso, Novak Djokovic (3) se enfrentará contra Nick Kyrgios (40) en la FINAL de Wimbledon. El choque tendrá lugar este domingo 10 de julio desde la cancha principal del All England Lawn Tennis and Croquet Club, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN y Star+ hacia Latinoamérica.

Arrancamos con el histórico serbio, que a sus 35 años acumula la cuarta final en fila de un torneo que puede conquistarlo en ese mismo número consecutivo y el séptimo en total, además de que intentará llegar a 21 torneos grandes y ya está confirmado que es el máximo participantes de juegos cúlmines de estos certámenes con 32. Con todos esos números, Djoker transitó un trayecto donde superó a Soon-Woo Kwon, Athanasios Kokkinakis, Miomir Kecmanović, Tim van Rijthoven, Jannik Sinner y la más reciente ante Cameron Norrie por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en dos horas y 35 minutos de juego.

Pase lo que pase, para el australiano de 27 años esto será hacer historia, ya que tanto en Wimbledon como también a nivel Grand Slam será el mejor resultado de parte de un tenista polémico pero con un gran nivel cuando lo extradeportivo no dice presente. El camino de parte del "Bad Boy" implicó triunfos ante Paul Jubb, Filip Krajinović, Stéfanos Tsitsipás, Brandon Nakashima, Christian Garín y la victoria vía WalkOver ante Rafael Nadal, quien sufrió una lesión abdominal.

En total fueron dos encuentros entre sí los que efectuaron ambos tenistas, donde Nick Kyrgios se impuso en ambas ocasiones. El primero de los cruces ocurrió en los cuartos de final de Acapulco 2017, con triunfo por 7-6 y 7-5 en una hora y 47 minutos de juego. Mientras que el restante aconteció en la cuarta ronda de Indian Wells de ese mismo año, esta vez con parciales 6-4 y 7-6 en una hora y 52 minutos de partido.

+El triunfo de Kyrgios en Indian Wells

Novak Djokovic vs. Nick Kyrgios: ¿Cuándo y a qué hora se juega la final de Wimbledon 2022?

Novak Djokovic vs. Nick Kyrgios afrontarán la final de Wimbledon 2022 este domingo 10 de julio, en el recinto principal del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario por país

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Uruguay: 10:00 horas

Bolivia: 09:00 horas

Chile: 09:00 horas

Paraguay: 09:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Ecuador: 08:00 horas

México: 08:00 horas

Perú: 08:00 horas

Estados Unidos: 06:00 horas PT y 09:00 horas ET

España: 15:00 horas

Djokovic vs. Kyrgios: ¿cómo ver el partido de Wimbledon?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Star+. Mientras que en España lo darán M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (144), Movistar+ Lite y M+ Deportes 1 (59).