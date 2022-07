◉ EN VIVO | Novak Djokovic vs. Nick Kyrgios por la final de Wimbledon: hora y canal de TV para ver EN DIRECTO

◉ AHORA | EN VIVO | Queda poco tiempo para un verdadero partidazo que buscará al siguiente campeón del tercer Grand Slam del año, es decir Wimbledon, cuya FINAL tendrá a Novak Djokovic (3°) midiéndose ante Nick Kyrgios (40°).

HOY, domingo 10 de julio, en la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, se verán las caras por tercera vez en su carrera (historial 2-0 para Kyrgios). Además de la emisión EN VIVO y EN DIRECTO para Latinoamérica de ESPN y Star+.

Novak Djokovic vs. Nick Kyrgios: ¿Cuándo se juega la final de Wimbledon 2022?

Novak Djokovic vs. Nick Kyrgios afrontarán la final de Wimbledon 2022 HOY, domingo 10 de julio, en el recinto principal del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario por país

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Uruguay: 10:00 horas

Bolivia: 09:00 horas

Chile: 09:00 horas

Paraguay: 09:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Ecuador: 08:00 horas

México: 08:00 horas

Perú: 08:00 horas

Estados Unidos: 06:00 horas PT y 09:00 horas ET

España: 15:00 horas

Djokovic vs. Kyrgios: ¿cómo ver el partido de Wimbledon?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Star+. Mientras que en España lo darán M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (144), Movistar+ Lite y M+ Deportes 1 (59).