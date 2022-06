Novak Djokovic vs. Thanasi Kokkinakis EN VIVO por Wimbledon 2022: hora, TV y cómo ver ONLINE

El serbio Novak Djokovic afrontará un nuevo desafío en su camino por defender el título en Wimbledon 2022 cuando se mida con el australiano Thanasi Kokkinakis este miércoles 29 de junio, en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, en el marco de la segunda ronda. A continuación, conoce a qué hora y en qué canal de TV o plataforma de streaming ver EN VIVO y ONLINE el partido.

- Djokovic se coronó campeón en Wimbledon 2021

¿Contra quién juega el ganador de Djokovic vs. Kokkinakis por Wimbledon 2022?

El vencedor del encuentro se medirá en la tercera fase del certamen británico con el ganador del choque que protagonizarán el chileno Alejandro Tabilo y el serbio Miomir Kecmanović.

¿Cuándo juegan Djokovic vs. Kokkinakis por Wimbledon 2022?

El partido Djokovic vs. Kokkinakis se llevará a cabo este miércoles 29 de junio, en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, por la segunda ronda de Wimbledon 2022.

Horario aproximado por país

Argentina: 09:30 horas

Brasil: 09:30 horas

Uruguay: 09:30 horas

Bolivia: 08:30 horas

Chile: 08:30 horas

Paraguay: 08:30 horas

Venezuela: 08:30 horas

Colombia: 07:30 horas

Ecuador: 07:30 horas

México: 07:30 horas

Panamá: 07:30 horas

Perú: 07:30 horas

Estados Unidos: 05:30 horas PT y 08:30 horas ET

España: 14:30 horas

¿Cómo ver Djokovic vs. Kokkinakis por Wimbledon 2022?

El compromiso será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN 2 y mediante la plataforma de streaming, Star+. Además, se podrá seguir en todo el mundo por la pantalla de Tennis TV.