Novak Djokovic vs. Tim van Rijthoven EN VIVO por Wimbledon: Día, hora y canales de TV del encuentro

Buscando continuar con el mejor rendimiento dentro de un gran invicto que lleva en la presente competición, Novak Djokovic (3) se medirá ante el neerlandés Tim van Rijthoven (32) en la cuarta ronda por Wimbledon. Este partido será el día domingo 3 de julio, con sede en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, además de que tendrá transmisión EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica de ESPN 2 y Star+.

Sabiendo que lleva 24 victorias en el certamen que conquistó en seis ocasiones, tres actualmente en fila, y 35 consecutivas en la cancha principal del All England, el 20 veces ganador de torneos grandes intentará llegar por 13° ocasión a los cuartos de final de esta competición. El camino por parte del serbio de 35 años comprendió los triunfos ante Kwon Soon-woo, Athanasios Kokkinakis y el reciente su compatriota Miomir Kecmanović por 6-0, 6-3 y 6-4 en una hora y 53 minutos de juego.

Del otro lado llega una de las sorpresas sin dudas del torneo, ya que el neerlandés está afrontando su primer Grand Slam en la joven carrera que lleva, por lo que el resultado a gestar aquí será el mejor en Wimbledon y en dicha categoría de certámenes. Quien posee 25 años viene de lograr victorias frente a Federico Delbonis, Reilly Opelka y el más cercano frente a Nikoloz Basilashvili en el 6-4, 6-3 y 6-4 en una hora y 42 minutos de partido.

Esta será la primera vez que ambos tenistas se enfrenten entre sí. Quien resulte ganador va a medirse frente al vencedor de la llave entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

+La victoria de Djokovic sobre Miomir Kecmanovic

Novak Djokovic vs. Tim van Rijthoven: ¿cuándo y a qué hora juegan en Wimbledon?

El partidoNovak Djokovic vs. Tim van Rijthoven se llevará a cabo este domingo 3 de julio, por la cuarta ronda de Wimbledon. El duelo se desarrollará en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario estimado por país

Argentina: 13:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

España: 18:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas PT y 12:00 horas ET

México: 11:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Perú: 11:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

ACLARACIÓN: el horario puede ir modificándose ya que de forma previa habrán dos encuentros. Primero el duelo entre la británica Heather Watson y la alemana Jule Niemeier, luego el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

Djokovic vs. Van Rijthoven: ¿cómo ver el partido de Wimbledon?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y Star+. Mientras que en España lo darán M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (144), Movistar+ Lite y M+ Deportes 1 (60).