Novak Djokovic vs. Vasek Pospisil por el ATP de Tel Aviv: día, hora y canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO

Novak Djokovic (7°) se enfrenta a Vasek Pospisil (149°), por los cuartos de final del ATP 250 de Tel Aviv, este viernes, 30 de septiembre. Este partido será transmitido, EN VIVO y EN DIRECTO para Latinoamérica, por Star+.

El serbio, quien está pasando un año inusual por la cantidad de torneos que no pudo disputar (no lo dejaban jugar por no tener la vacuna contra el Coronavirus), derrotó en los octavos de final a Pablo Andújar con un simple 6-0 y 6-3. De esta manera, Nole va por las semifinales en su primer certamen oficial tras Wimbledon.

Del otro lado estará el canadiense Pospisil, que entró como Lucky Loser, derrotó en primera ronda a Tallon Griekspoor por 4-6, 7-6 (3) y 7-5 y en la instancia previa a Edan Leshem por 6-3 y 6-2.

+Tel Aviv: ¿cuándo juegan Djokovic y Pospisil?

Djokovic y Andújar juegan, por los cuartos de final del ATP 250, este viernes, 30 de septiembre.

Horario aproximado por país:

Argentina: 09.00 horas

Brasil: 09.00 horas

Uruguay: 09.00 horas

Chile: 09.00 horas

España: 14.00 horas

Colombia: 07.00 horas

Ecuador: 07.00 horas

Perú: 07.00 horas

México: 07.00 horas

Estados Unidos: 05.00 horas PT / 08.00 horas ET

+¿Cómo ver el ATP 250 de Tel Aviv EN VIVO?

Este torneo será transmitido, EN VIVO y EN DIRECTO, para toda Latinoamérica, por la pantalla de Star+.