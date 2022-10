El Mundial Femenino Sub 17 continúa con la disputa de los partidos que hacen parte de la emocionante fase de grupos en una jornada, en la cual, Nueva Zelanda se enfrentará ante su similar de Nigeria en una contienda que hace parte del Grupo B del torneo. La transmisión será EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO para algunas naciones del territorio sudamericano; en México podrá apreciarse por VIX+ y en Estados Unidos, la pantalla de Telemundo Deportes En Vivo estará con los detalles de este emparejamiento.

El Estadio Pandit Jawaharlal Nehru en la ciudad de Margao es el escenario designado para la disputa de una contienda que seguramente generará grandes emociones en las fanaticadas de ambos seleccionados.

Las europeas quieren el liderato y saben que enfrentarán a un rival que comparte sus mismos objetivos. Chile, por su lado, quiere mantenerse en el sendero de la victoria y llega a este duelo tras ganarle 3 a 1 a su similar de Nueva Zelanda.

+¿Cuándo se enfrentarán Nueva Zelanda y Nigeria por el Mundial Femenino Sub 17?

El juego se realizará este viernes 14 de octubre en el Estadio Pandit Jawaharlal Nehru.

Horario y TV por países

Argentina: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 06.45 horas SIN TV

Brasil: 07.45 horas por SIN TV

Chile: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

México: 05.45 horas por VIX+

Paraguay: 07.45 horas SIN TV

Perú: 05.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Uruguay: 07.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Veneuzela: 06.45 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 03.45 horas PT / 05.45 horas ET por Telemundo Deportes En Vivo