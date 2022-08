Manchester United sigue en el mercado, busca delanteros y extremos, aunque la llegada de Antony soluciona gran parte del problema, el United andaba en busca de dos extremos, y Cody Gakpo era uno de los que más sonó en las últimas semanas.

El tema es que el jugador del PSV ha perdido terreno más aún con la operación completa con el Ajax, no tuvo una buena serie de playoff ante Rangers y quedó eliminado de la UEFA Champions League, pero no pierde las esperanzas que Manchester United haga una oferta formal por él.

Antes del final del periodo de transferencias, Gakpo dejó un mensaje sútil en una entrevista con ESPN en Países Bajos: "Va a ser agitado, creo. Hay interés, pero siempre he dicho que la imagen completa tiene que ser correcta. Es un rompecabezas. Tengo que ver qué acertijo es el más correcto". dijo sobre su posible salida a la Premier Legue en un mensaje algo confuso.

"Pero también hay otras opciones. United es una opción seria. Los escucho a todos. Trato de abstraerme, pero eso es difícil", respondió puntualmente, sobre Manchester United, aunque en Inglaterra, Gakpo es del interés del United, Southampton, Everton y Leeds.

La llegada de Antony puede ser una traba para su llegada a Old Trafford por el monto, muy empapado del tema porque también milita en la Eredivisie, aseguró que nada de eso le afecta. "no me afecta, eso no me importa. Bien por él (Antony), de todos modos".