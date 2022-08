Este domingo 14 de agosto tendremosuna jornada repleta de acción. Juegan Almería vs. Real Madrid; Bayern Múnich vs. Wolfsburgo; Chelsea vs. Tottenham; Racing Club vs. Boca Juniors; Cruz Azul vs. Toluca; Tigres vs. Santos,y otros grandes partidos de las ligas más importantes del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield vs. Gimnasia La Plata

3:30 PM (ARG)

Argentinos Juniors vs. Unión (Santa Fe)

6:00 PM (ARG)

Estudiantes de La Plata vs. Talleres (Córdoba)

6:00 PM (ARG)

Racing Club vs. Boca Juniors

8:30 PM (ARG)

Primera División de España

Cádiz vs. Real Sociedad

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Valencia vs. Girona

7:30 PM (ESP)

2:30 PM (ARG)

1:30 PM (ET)

12:30 PM (CDMX)

Almería vs. Real Madrid

10:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

4:00 PM (ET)

3:00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Nottingham Forest vs. West Ham United

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Chelsea vs. Tottenham Hotspur

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

AC Ajaccio vs. Lens

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

AJ Auxerre vs. Angers

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Stade de Reims vs. Clermont Foot

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Troyes vs. Toulouse

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Nice vs. Strasbourg

5:05 PM (ESP)

12:05 PM (ARG)

11:05 AM (ET)

10:05 AM (CDMX)

Brest vs. Marseille

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Fiorentina vs. Cremonese

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Lazio vs. Bolonia

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Salernitana vs. AS Roma

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Spezia vs. Empoli

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

German Bundesliga

Mainz vs. 1. FC Union Berlin

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Bayern Munich vs. VfL Wolfsburg

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Boavista vs. Santa Clara

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Vizela vs. FC Porto

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Guimaraes vs. Estoril

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

FC Volendam vs. NEC Nijmegen

12:15 PM (ESP)

7:15 AM (ARG)

6:15 AM (ET)

5:15 AM (CDMX)

Ajax Amsterdam vs. FC Groningen

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

FC Twente vs. Fortuna Sittard

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

Sparta Rotterdam vs. AZ Alkmaar

4:45 PM (ESP)

11:45 AM (ARG)

10:45 AM (ET)

9:45 AM (CDMX)

Liga MX

Cruz Azul vs. Toluca

6:00 PM (ET)

5:00 PM (CDMX)

Tigres UANL vs. Santos

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EEUU

Nashville SC vs. Minnesota United FC

9:00 PM (ET)

Seattle Sounders FC vs. Real Salt Lake

10:00 PM (ET)

Serie A de Brasil

Coritiba vs. Atlético Mineiro

11:00 AM (BRA)

Ceará vs. Fortaleza

4:00 PM (BRA)

Flamengo vs. Athletico Paranaense

4:00 PM (BRA)

São Paulo vs. Red Bull Bragantino

4:00 PM (BRA)

América Mineiro vs. Santos

6:00 PM (BRA)

Internacional vs. Fluminense

7:00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Olimpia vs. Cerro Porteño

3:30 PM (PAR)

Guarani vs. Nacional

6:30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Alianza Atlético vs. César Vallejo

11:00 AM (PER)

Atlético Grau vs. Deportivo Municipal

1:00 PM (PER)

Sport Boys vs. Cienciano del Cusco

1:15 PM (PER)

Sport Huancayo vs. UTC

3:30 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

12:30 PM (URU)

Liverpool vs. Nacional

3:30 PM (URU)

Campeonato Chileno

La Serena vs. Huachipato

3:00 PM (CHI)

Colo Colo vs. Palestino

5:30 PM (CHI)

Ñublense vs. Unión Española

8:00 PM (CHI)

Colombian Primera A

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Pereira

4:00 PM (COL)

Rionegro Águilas vs. Millonarios

6:05 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Nacional Potosí vs. Jorge Wilstermann

3:00 PM (BOL)

Universitario de Sucre vs. Universitario de Vinto

5:15 PM (BOL)

Oriente Petrolero vs. Real Tomayapo

7:30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Hermanos Colmenarez vs. Universidad Central

5:00 PM (VEN)

Deportivo Táchira vs. Carabobo

7:15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Cumbayá vs. Macará

1:00 PM (ECU)

Técnico Universitario vs. Guayaquil City FC

3:30 PM (ECU)

Liga de Quito vs. Emelec

6:00 PM (ECU)

Segunda División de España

Racing Santander vs. Villarreal B

5:30 PM (ESP)

UD Ibiza vs. Granada

7:30 PM (ESP)

Burgos vs. Málaga

10:00 PM (ESP)

Primera División de Costa Rica

Grecia vs. Cartagines

11:00 AM (CRC)

Saprissa vs. San Carlos

5:00 PM (CRC)

Guadalupe vs. AD Guanacasteca

6:00 PM (CRC)

Liga Nacional de Guatemala

Achuapa vs. Iztapa

11:00 AM (GUA)

Coban Imperial vs. Antigua

11:00 AM (GUA)

Primera División de Honduras

Olancho vs. Olimpia

3:00 PM (HON)

CD Motagua vs. Marathon

4:00 PM (HON)

Real España vs. Victoria

4:00 PM (HON)

Primera Nacional de Argentina

Tristán Suárez vs. All Boys

1:00 PM (ARG)

Chacarita Juniors vs. San Martín (San Juan)

2:45 PM (ARG)

Almagro vs. Deportivo Madryn

3:00 PM (ARG)

Brown (Adrogué) vs. Chaco For Ever

3:00 PM (ARG)

Defensores de Belgrano vs. San Telmo

3:00 PM (ARG)

Guillermo Brown vs. Atlanta

3:00 PM (ARG)

Alvarado (Mar del Plata) vs. Estudiantes de Río Cuarto

4:00 PM (ARG)

Mitre (Santiago del Estero) vs. Villa Dálmine

4:30 PM (ARG)

San Martín (Tucumán) vs. Gimnasia (Mendoza)

5:40 PM (ARG)