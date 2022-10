Este domingo 16 de octubre, los futboleros tendremos una agenda repleta de partidos para disfrutar. Acá te dejamos la programación para esta jornada que contará con los partidos de la Primera División de España, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Liga MX, Liga Profesional de Argentina, entre otras competencias.

Primera División de España

Celta Vigo vs. Real Sociedad

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Real Madrid vs. Barcelona

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Espanyol vs. Real Valladolid

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Real Betis vs. Almería

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Aston Villa vs. Chelsea

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Leeds United vs. Arsenal

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Manchester United vs. Newcastle United

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Southampton vs. West Ham United

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Liverpool vs. Manchester City

5.30 PM (ESP)

12.30 PM (ARG)

11.30 AM (ET)

10.30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Toulouse vs. Angers

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

AJ Auxerre vs. Nice

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Nantes vs. Brest

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Stade Rennais vs. Lyon

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Troyes vs. AC Ajaccio

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

AS Monaco vs. Clermont Foot

5.05 PM (ESP)

12.05 PM (ARG)

11.05 AM (ET)

10.05 AM (CDMX)

Paris Saint-Germain vs. Marseille

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Internazionale vs. Salernitana

12.30 PM (ESP)

7.30 AM (ARG)

6.30 AM (ET)

5.30 AM (CDMX)

Lazio vs. Udinese

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Spezia vs. Cremonese

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Napoli vs. Bolonia

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Hellas Verona vs. AC Milan

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

FC Cologne vs. FC Augsburg

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund

5.30 PM (ESP)

12.30 PM (ARG)

11.30 AM (ET)

10.30 AM (CDMX)

Bayern Munich vs. SC Freiburg

7.30 PM (ESP)

2.30 PM (ARG)

1.30 PM (ET)

12.30 PM (CDMX)

Liga MX

Santos vs. Toluca

8.06 PM (ET)

7.06 PM (CDMX)

Pachuca vs. Tigres UANL

10.06 PM (ET)

9.06 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Austin FC vs. Real Salt Lake

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

CF Montréal vs. Orlando City SC

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Aldosivi vs. Talleres

1.00 PM (ARG)

Newell's Old Boys vs. Boca Juniors

3.30 PM (ARG)

Godoy Cruz vs. Patronato

6.00 PM (ARG)

Independiente vs. Banfield

6.00 PM (ARG)

River Plate vs. Rosario Central

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Gimnasia vs. Deportivo Morón

1.10 PM (ARG)

Almagro vs. Independiente Rivadavia

6.05 PM (ARG)

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Riestra

6.10 PM (ARG)

Brasileirao

Ceará vs. Cuiabá

4.00 PM (BRA)

Palmeiras vs. São Paulo

4.00 PM (BRA)

Botafogo vs. Internacional

6.00 PM (BRA)

Juventude vs. Atlético Goianiense

6.00 PM (BRA)

Athletico Paranaense vs. Coritiba

7.00 PM (BRA)

Avaí vs. Fluminense

7.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Cerro Porteño vs. Olimpia

4.00 PM (PAR)

Nacional vs. Guarani

8.00 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao

10.00 AM (PER)

Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci

1.00 PM (PER)

ADT vs. San Martin

3.00 PM (PER)

Universitario vs. Melgar

3.45 PM (PER)

Cienciano del Cusco vs. Alianza Lima

6.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Liverpool vs. Cerro Largo

10.30 AM (URU)

Danubio vs. Albion FC

3.30 PM (URU)

Peñarol vs. River Plate

6.30 PM (URU)

Copa Chile

Magallanes vs. Huachipato

12.00 PM (CL)

Universidad de Chile vs. Unión Española

3.00 PM (CL)

Liga Betplay

Cortuluá vs. Deportes Tolima

2.00 PM (COL)

Unión Magdalena vs. Deportivo Pereira

4.05 PM (COL)

Millonarios vs. Patriotas

6.10 PM (COL)

Jaguares de Córdoba vs. Independiente Santa Fe

8.15 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Atlético Palmaflor vs. Oriente Petrolero

3.00 PM (BOL)

Real Santa Cruz vs. Always Ready

5.15 PM (BOL)

Universitario de Sucre vs. Aurora

7.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Deportivo Táchira vs. Academia Puerto Cabello

5.00 PM (VEN)

Portuguesa vs. Deportivo Lara

7.15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Barcelona SC vs. Aucas

6.00 PM (ECU)

Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

6.00 PM (ECU)

Universidad Católica vs. Emelec

6.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Levante vs. Leganés

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)