Este domingo 18 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones LaLiga el retorno de las actividades de la Premier League y las emociones de la Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Liga MX, Liga Profesional de Argentina, Liga Betplay, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Primera División de España

Osasuna vs. Getafe

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Villarreal vs. Sevilla

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Real Betis vs. Girona

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Real Sociedad vs. Espanyol

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Atletico Madrid vs. Real Madrid

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Brentford vs. Arsenal

1:00 PM (ESP)

8:00 AM (ARG)

7:00 AM (ET)

6:00 AM (CDMX)

Everton vs. West Ham United

3:15 PM (ESP)

10.15 AM (ARG)

9:15 AM (ET)

8.15 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Stade de Reims vs. AS Monaco

1:00 PM (ESP)

8:00 AM (ARG)

7:00 AM (ET)

6:00 AM (CDMX)

Brest vs. AC Ajaccio

3:00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Clermont Foot vs. Troyes

3:00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Marseille vs. Stade Rennais

3:00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Nice vs. Angers

3:00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Nantes vs. Lens

5:05 PM (ESP)

12:05 PM (ARG)

11:05 AM (ET)

10:05 AM (CDMX)

Lyon vs. Paris Saint-Germain

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Udinese vs. Internazionale

12:30 PM (ESP)

7:30 AM (ARG)

6:30 AM (ET)

5:30 AM (CDMX)

Cremonese vs. Lazio

3:00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Fiorentina vs. Hellas Verona

3:00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Monza vs. Juventus

3:00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

AS Roma vs. Atalanta

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

AC Milan vs. Napoli

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bundesliga

1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

VfL Bochum vs. FC Cologne

5:30 PM (ESP)

12.30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg

7:30 PM (ESP)

2.30 PM (ARG)

1:30 PM (ET)

12:30 PM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

Arouca vs. Guimaraes

4:30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Benfica vs. Maritimo

7:00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Casa Pia vs. FC Famalicao

7:00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Braga vs. Vizela

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

Go Ahead Eagles vs. FC Emmen

12:15 PM (ESP)

7:15 AM (ARG)

6:15 AM (ET)

5:15 AM (CDMX)

Heerenveen vs. FC Twente

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

PSV Eindhoven vs. Feyenoord Rotterdam

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

AZ Alkmaar vs. Ajax Amsterdam

4:45 PM (ESP)

11.45 AM (ARG)

10:45 AM (ET)

9:45 AM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Tigre vs. Vélez Sarsfield

1.00 PM (ARG)

San Lorenzo vs. River Plate

3.30 PM (ARG)

Banfield vs. Lanús

6.00 PM (ARG)

Platense vs. Racing Club

8.30 PM (ARG)

Talleres vs. Colón

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Flandria vs. Instituto

1.25 PM (ARG)

Deportivo Madryn vs. Ferro Carril Oeste

3.00 PM (ARG)

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

3.30 PM (ARG)

Deportivo Morón vs. Mitre

3.30 PM (ARG)

San Telmo vs. Santamarina

3.30 PM (ARG)

Güemes vs. Chacarita Juniors

4.00 PM (ARG)

Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia

4.30 PM (ARG)

Gimnasia de Mendoza vs. Atletico Rafaela

4.30 PM (ARG)

San Martín de San Juan vs. Atlanta

4.30 PM (ARG)

Chaco For Ever vs. Estudiantes de Buenos Aires

6.30 PM (ARG)

Almagro vs. Deportivo Maipú

7.05 PM (ARG)

Liga MX

Pumas UNAM vs. Cruz Azul

6.00 PM (ET)

5.00 PM (CDMX)

León vs. Querétaro

8.05 PM (ET)

7.05 PM (CDMX)

Santos vs. FC Juarez

8.05 PM (ET)

7.05 PM (CDMX)

Atlético San Luis vs. Pachuca

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

Tijuana vs. Necaxa

10.05 PM (ET)

9.05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Columbus Crew vs. Portland Timbers

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

D.C. United vs. Inter Miami CF

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

LAFC vs. Houston Dynamo FC

10.30 PM (ET)

9.30 PM (CDMX)

Brasileirao

Red Bull Bragantino vs. Goiás

11.00 AM (BRA)

Ceará vs. São Paulo

4.00 PM (BRA)

Flamengo vs. Fluminense

4.00 PM (BRA)

América Mineiro vs. Corinthians

6.00 PM (BRA)

Juventude vs. Fortaleza

6.00 PM (BRA)

Palmeiras vs. Santos

6.30 PM (BRA)

Athletico Paranaense vs. Cuiabá

7.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Libertad vs. Sportivo Ameliano

4.00 PM (PAR)

Guaireña vs. Tacuary

6.00 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Carlos Stein vs. Alianza Lima

11.00 AM (PER)

San Martin vs. UTC

11.00 AM (PER)

Sport Boys vs. Academia Cantolao

1.15 PM (PER)

ADT vs. Carlos A. Mannucci

3.00 PM (PER)

Deportivo Binacional vs. Sporting Cristal

3.30 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Cerro Largo vs. Albion FC

4.00 PM (URU)

Peñarol vs. Cerrito

7.00 PM (URU)

Liga Betplay

Deportivo Pasto vs. Atlético Junior

3.30 PM (COL)

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

5.35 PM (COL)

América de Cali vs. Patriotas

7.40 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Universitario de Vinto vs. Jorge Wilstermann

3.00 PM (BOL)

Bolívar vs. Real Tomayapo

5.15 PM (BOL)

Royal Pari vs. Oriente Petrolero

7.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Aragua vs. Caracas FC

6.00 PM (VEN)

Carabobo vs. Universidad Central

6.00 PM (VEN)

Deportivo Lara vs. Zulia

6.00 PM (VEN)

Deportivo Táchira vs. Estudiantes de Mérida

6.00 PM (VEN)

Metropolitanos FC vs. Deportivo La Guaira

6.00 PM (VEN)

Monagas SC vs. Mineros de Guayana

6.00 PM (VEN)

Portuguesa vs. Academia Puerto Cabello

6.00 PM (VEN)

Zamora vs. Hermanos Colmenarez

6.00 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Universidad Católica vs. Orense

1.00 PM (ECU)

Aucas vs. Técnico Universitario

3.30 PM (ECU)

Emelec vs. Barcelona SC

6.00 PM (ECU)