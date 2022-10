Este domingo 2 de octubre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, Liga Betplay entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Primera División de España

Espanyol vs, Valencia

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Celta Vigo vs. Real Betis

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Girona vs. Real Sociedad

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Real Madrid vs. Osasuna

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Manchester City vs. Manchester United

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Leeds United vs. Aston Villa

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Lorient vs. Lille

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

AC Ajaccio vs. Clermont Foot

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

AJ Auxerre vs. Brest

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Toulouse vs. Montpellier

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Troyes vs. Stade de Reims

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

AS Monaco vs. Nantes

5.05 PM (ESP)

12.05 PM (ARG)

11.05 AM (ET)

10.05 AM (CDMX)

Lens vs. Lyon

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Lazio vs. Spezia

12.30 PM (ESP)

7.30 AM (ARG)

6.30 AM (ET)

5.30 AM (CDMX)

Lecce vs. Cremonese

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Sampdoria vs. Monza

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Sassuolo vs. Salernitana

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Atalanta vs. Fiorentina

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Juventus vs. Bolonia

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

Hertha Berlin vs. TSG Hoffenheim

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Schalke 04 vs. FC Augsburg

5.30 PM (ESP)

12.30 PM (ARG)

11.30 AM (ET)

10.30 AM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

Rio Ave vs. Santa Clara

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Paços de Ferreira vs. Arouca

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

FC Famalicao vs. Boavista

9.30 PM (ESP)

4.30 PM (ARG)

3.30 PM (ET)

2.30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

Fortuna Sittard vs. FC Volendam

12.15 PM (ESP)

7.15 AM (ARG)

6.15 AM (ET)

5.15 AM (CDMX)

Excelsior vs. FC Utrecht

2.30 PM (ESP)

9.30 AM (ARG)

8.30 AM (ET)

7.30 AM (CDMX)

NEC Nijmegen vs. Feyenoord Rotterdam

2.30 PM (ESP)

9.30 AM (ARG)

8.30 AM (ET)

7.30 AM (CDMX)

RKC Waalwijk vs. Sparta Rotterdam

4.45 PM (ESP)

11.45 AM (ARG)

10.45 AM (ET)

9.45 AM (CDMX)

FC Emmen vs. Heerenveen

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Patronato vs. Atlético Tucumán

3.30 PM (ARG)

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield

6.00 PM (ARG)

Talleres vs. Lanús

6.30 PM (ARG)

Argentinos Juniors vs. River Plate

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

San Telmo vs. Atlanta

3.30 PM (ARG)

Temperley vs. Agropecuario

3.30 PM (ARG)

Almirante Brown vs. Defensores de Belgrano

4.00 PM (ARG)

Güemes vs. Atletico Rafaela

4.00 PM (ARG)

Estudiantes de Río Cuarto vs. Mitre

4.30 PM (ARG)

Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires

4.30 PM (ARG)

Chaco For Ever vs. San Martín de San Juan

6.00 PM (ARG)

Liga MX

Toluca vs. Querétaro

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Santos vs. Mazatlán FC

7.05 PM (ET)

6.05 PM (CDMX)

León vs. Tijuana

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

New York City FC vs. Orlando City SC

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Portland Timbers vs. LAFC

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders FC

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

Nashville SC vs. Houston Dynamo FC

8.30 PM (ET)

7.30 PM (CDMX)

Liga de Paraguay

Guaireña vs. Olimpia

5.00 PM (PAR)

Tacuary vs. Sportivo Ameliano

5.00 PM (PAR)

Libertad vs. General Caballero JLM

7.30 PM (PAR)

Campeonato Uruguayo

River Plate vs. Deportivo Maldonado

11.00 AM (URU)

Boston River vs. Rentistas

4.00 PM (URU)

Wanderers vs. Peñarol

7.30 PM (URU)

Campeonato Chileno

Ñublense vs. O'Higgins

12.00 PM (CL)

Cobresal vs. Unión Española

6.00 PM (CL)

Liga Betplay

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto

2.00 PM (COL)

Junior vs. Deportivo Cali

4.05 PM (COL)

América de Cali vs. Atlético Nacional

6.10 PM (COL)

Independiente Santa Fe vs. Envigado

8.15 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Universitario de Vinto vs. Always Ready

3.00 PM (BOL)

The Strongest vs. Universitario de Sucre

5.15 PM (BOL)

Oriente Petrolero vs. Blooming

7.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Portuguesa vs. Academia Puerto Cabello

5.00 PM (VEN)

Deportivo Lara vs. Deportivo Táchira

7.15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Orense vs. Delfín

1.00 PM (ECU)

Cumbayá vs. Aucas

3.30 PM (ECU)

Barcelona SC vs. Guayaquil City FC

6.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Alavés vs. Ponferradina

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Leganés vs. Albacete

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Granada vs. Huesca

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Real Oviedo vs. FC Cartagena

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

UD Ibiza vs. Lugo

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

AD Guanacasteca vs. Cartaginés

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (CRC)

Guadalupe vs. Saprissa

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

6.00 PM (CRC)

Pérez Zeledón vs. Sporting San José

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

6.00 PM (CRC)

Primera División de El Salvador

CD Dragón vs. Águila

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Luis Angel Firpo vs. Platense Zacatecoluca

5.15 PM (ET)

4.15 PM (CDMX)

3.15 PM (SAL)