Este domingo 21 de agosto tendremos una jornada repleta de fútbol. Todos los partidos del día, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Lanús vs. Arsenal Sarandi

1:00 PM (ARG)

Godoy Cruz vs. Independiente

3:30 PM (ARG)

River Plate vs. Central Córdoba

6:00 PM (ARG)

Defensa y Justicia vs. Boca Juniors

8:30 PM (ARG)

Primera División de España

Athletic Club vs. Valencia

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Atletico Madrid vs. Villarreal

7:30 PM (ESP)

2:30 PM (ARG)

1:30 PM (ET)

12:30 PM (CDMX)

Real Sociedad vs. Barcelona

10:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

4:00 PM (ET)

3:00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Leeds United vs. Chelsea

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

West Ham United vs. Brighton & Hove Albion

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Newcastle United vs. Manchester City

1:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Angers vs. Brest

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Clermont Foot vs. Nice

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Montpellier vs. AJ Auxerre

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Toulouse vs. Lorient

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Stade Rennais vs. AC Ajaccio

5:05 PM (ESP)

12:05 PM (ARG)

11:05 AM (ET)

10:05 AM (CDMX)

Lille vs. Paris Saint-Germain

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Empoli vs. Fiorentina

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Napoli vs. Monza

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Atalanta vs. AC Milan

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bolonia vs. Hellas Verona

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

German Bundesliga

Eintracht Frankfurt vs. FC Cologne

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

VfL Bochum vs. Bayern Munich

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Casa Pia vs. Boavista

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Braga vs. Maritimo

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Portimonense vs. Guimaraes

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

Sparta Rotterdam vs. Ajax Amsterdam

2:45 PM (ESP)

9:45 AM (ARG)

8:45 AM (ET)

7:45 AM (CDMX)

RKC Waalwijk vs. Feyenoord Rotterdam

4:45 PM (ESP)

11:45 AM (ARG)

10:45 AM (ET)

9:45 AM (CDMX)

Liga MX

Pumas UNAM vs. Santos

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Atlético San Luis vs. Toluca

6:00 PM (ET)

5:00 PM (CDMX)

Pachuca vs. León

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Columbus Crew vs. Atlanta United FC

5:30 PM (ET)

Chicago Fire FC vs. New York City FC

6:00 PM (ET)

Charlotte FC vs. Orlando City SC

7:00 PM (ET)

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers

7:30 PM (ET)

Nashville SC vs. FC Dallas

8:30 PM (ET)

Serie A de Brasil

Juventude vs. Botafogo

11:00 AM (BRA)

Palmeiras vs. Flamengo

4:00 PM (BRA)

Athletico Paranaense vs. América Mineiro

6:00 PM (BRA)

Atlético Goianiense vs. Cuiabá

6:00 PM (BRA)

Fortaleza vs. Corinthians

6:00 PM (BRA)

Red Bull Bragantino vs. Ceará

6:00 PM (BRA)

Santos vs. São Paulo

7:00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Nacional vs. Libertad

3:30 PM (PAR)

Cerro Porteño vs. Guarani

6:00 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

11:00 AM (PER)

Carlos Stein vs. Melgar

1:00 PM (PER)

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci

1:15 PM (PER)

ADT vs. Universitario

3:00 PM (PER)

San Martin vs. Sporting Cristal

3:30 PM (PER)

Deportivo Binacional vs. Sport Boys

6:00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Defensor Sporting vs. Boston River

11:15 AM (URU)

Copa Chile

Curicó Unido vs. Antofagasta

12:00 PM (CHI)

Colo Colo vs. Ñublense

5:30 PM (CHI)

Unión Española vs. O'Higgins

8:00 PM (CHI)

Colombian Primera A

América de Cali vs. Atlético Junior

3:30 PM (COL)

Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

5:35 PM (COL)

Deportes Tolima vs. La Equidad

7:40 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Atlético Palmaflor vs. Always Ready

3:00 PM (BOL)

Blooming vs. Guabirá

5:15 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Caracas FC vs. Academia Puerto Cabello

5:00 PM (VEN)

Estudiantes de Mérida vs. Deportivo La Guaira

7:15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Delfín vs. Mushuc Runa

1:00 PM (ECU)

Universidad Católica (Quito) vs. 9 de Octubre

3:30 PM (ECU)

Emelec vs. Deportivo Cuenca

6:00 PM (ECU)

Segunda División De España

Real Oviedo vs. Leganés

5:30 PM (ESP)

Huesca vs. FC Cartagena

7:30 PM (ESP)

Tenerife vs. Lugo

10:00 PM (ESP)

Ascenso BBVA MX

Atlético Morelia vs. Cimarrones de Sonora

9:00 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

AD Guanacasteca vs. Alajuelense

3:00 PM (CRC)

Puntarenas vs. Cartagines

4:00 PM (CRC)

Sporting San José vs. Guadalupe

6:15 PM (CRC)

Liga Nacional de Guatemala

Malacateco vs. Coban Imperial

12:15 PM (GUA)

Guastatoya vs. Santa Lucía Cotzumalguapa

3:00 PM (GUA)

Xinabajul vs. Iztapa

5:00 PM (GUA)

Primera División de Honduras

C.D.Real Sociedad vs. Olancho

2:00 PM (HON)

Olimpia vs. Real Espana

4:00 PM (HON)

Victoria vs. Honduras Progreso

4:00 PM (HON)

Primera Nacional de Argentina

Almirante Brown vs. Mitre (Santiago del Estero)

1:10 PM (ARG)

Deportivo Madryn vs. Nueva Chicago

3:00 PM (ARG)

Gimnasia y Esgrima (Jujuy)v vs. Ferro Carril Oeste

3:00 PM (ARG)

Chaco For Ever vs. Chacarita Juniors

3:10 PM (ARG)

Deportivo Morón vs. Deportivo Maipú

3:30 PM (ARG)

San Telmo vs. Brown (Adrogué)

3:30 PM (ARG)

Estudiantes de Río Cuarto vs. Almagro

4:30 PM (ARG)