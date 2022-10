Continúan las emociones del fútbol con varios encuentros que se disputarán este domingo 23 de octubre. Acá en Bolavip te compartimos la agenda de partidos que tendrán lugar en esta jornada y que hacen parte de la Liga Española, Premier League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Liga Profesional de Argentina, Liga de Chile, Liga Betplay entre otras competencias.

Amistosos internacionales

Catar vs. Guatemala

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Primera División de España

Espanyol vs. Elche

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Real Betis vs. Atletico Madrid

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Girona vs. Osasuna

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Villarreal vs. Almería

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Barcelona vs. Athletic Club

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Aston Villa vs. Brentford

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Leeds United vs. Fulham

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Southampton vs. Arsenal

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Wolverhampton Wanderers vs. Leicester City

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Tottenham Hotspur vs. Newcastle United

5.30 PM (ESP)

12.30 PM (ARG)

11.30 AM (ET)

10.30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Angers vs. Stade Rennais

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Clermont Foot vs. Brest

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Stade de Reims vs. AJ Auxerre

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Toulouse vs. Strasbourg

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Troyes vs. Lorient

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Nice vs. Nantes

5.05 PM (ESP)

12.05 PM (ARG)

11.05 AM (ET)

10.05 AM (CDMX)

Lille vs. AS Monaco

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Udinese vs. Torino

12.30 PM (ESP)

7.30 AM (ARG)

6.30 AM (ET)

5.30 AM (CDMX)

Bolonia vs. Lecce

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Atalanta vs. Lazio

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

AS Roma vs. Napoli

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

German Bundesliga

VfL Bochum vs. 1. FC Union Berlin

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Hertha Berlin vs. Schalke 04

5.30 PM (ESP)

12.30 PM (ARG)

11.30 AM (ET)

10.30 AM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Banfield vs. Sarmiento

12.00 PM (ARG)

Talleres vs. Gimnasia La Plata

2.30 PM (ARG)

Boca Juniors vs. Independiente

5.00 PM (ARG)

Patronato vs. Huracán

5.00 PM (ARG)

Racing Club vs. River Plate

5.00 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Estudiantes de Río Cuarto vs. Estudiantes de Buenos Aires

8:30 PM (ARG)

Liga MX

Monterrey vs. Pachuca

Major League Soccer de EE.UU.

CF Montréal vs. New York City FC

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Austin FC vs. FC Dallas

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Brasileirao

Fluminense vs. Botafogo

4.00 PM (BRA)

Juventude vs. São Paulo

4.00 PM (BRA)

Atlético Goianiense vs. Ceará

6.00 PM (BRA)

Coritiba vs. Internacional

6.00 PM (BRA)

Cuiabá vs. Goiás

6.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Guarani vs. Cerro Porteño

5.00 PM (PAR)

Libertad vs. Nacional

7.30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Carlos A. Mannucci vs. UTC

11.00 AM (PER)

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

1.15 PM (PER)

ADT vs. Academia Cantolao

3.00 PM (PER)

Universitario vs. Sport Huancayo

3.30 PM (PER)

Cienciano del Cusco vs. Carlos Stein

6.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Plaza Colonia vs. Cerrito

12.15 PM (URU)

Fénix vs. Liverpool

4.00 PM (URU)

Nacional vs. Danubio

7.30 PM (URU)

Campeonato Chileno

Antofagasta vs. Unión Española

3.00 PM (CL)

Coquimbo Unido vs. Colo Colo

3.00 PM (CL)

Palestino vs. La Serena

3.00 PM (CL)

Unión La Calera vs. Universidad Católica

7.00 PM (CL)

Liga Betplay

Patriotas vs. Bucaramanga

2.00 PM (COL)

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

4.05 PM (COL)

Junior vs. Cortuluá

6.10 PM (COL)

Once Caldas vs. Alianza Petrolera

8.15 PM (COL)

Primera División de Venezuela

Academia Puerto Cabello vs. Portuguesa

6.00 PM (VEN)

Deportivo Táchira vs. Deportivo Lara

6.00 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Independiente del Valle vs. 9 de Octubre

3.30 PM (ECU)

Aucas vs. Gualaceo

6.00 PM (ECU)

Delfín vs. Universidad Católica

6.00 PM (ECU)

Guayaquil City FC vs. Orense

6.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Racing Santander vs. Ponferradina

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Lugo vs. Burgos

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Eibar vs. Albacete

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Leganés vs. Tenerife

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Las Palmas vs. FC Cartagena

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Primera División de El Salvador

Aguila vs. CD Dragon

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

CD FAS vs. Alianza FC

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Jocoro FC vs. Chalatenango

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)