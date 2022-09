Este domingo 25 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de algunos amistosos internacionales en compañía de la disputa de los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Amistosos internacionales

Niger vs. Liberia

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Liga de las Naciones de la UEFA

Andorra vs. Letonia

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Moldavia vs. Liechtenstein

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Azerbaiyán vs. Kazajistán

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Eslovaquia vs. Bielorrusia

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Austria vs. Croacia

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Dinamarca vs. Francia

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Islas Feroe vs. Turquía

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Luxemburgo vs. Lituania

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Países Bajos vs. Bélgica

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Gales vs. Polonia

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Gimnasia La Plata vs. Tigre

3.30 PM (ARG)

Rosario Central vs. Platense

3.30 PM (ARG)

Racing Club vs. Unión

6.00 PM (ARG)

Atlético Tucumán vs. Estudiantes de La Plata

8.30 PM (ARG)

Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

11.00 AM (ARG)

Brown deAdrogué vs. Belgrano

1.40 PM (ARG)

Guillermo Brown vs. Güemes

3.00 PM (ARG)

Mitre vs. Deportivo Madryn

4.00 PM (ARG)

Deportivo Maipú vs. Nueva Chicago

5.00 PM (ARG)

Independiente Rivadavia vs. Alvarado

5.00 PM (ARG)

Defensores de Belgrano vs. Villa Dálmine

6.00 PM (ARG)

Atletico Rafaela vs. All Boys

7.30 PM (ARG)

Instituto vs. Temperley

8.30 PM (ARG)

Brasileirao

São Paulo vs. Avaí

8.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Resistencia SC vs. Nacional

4.00 PM (PAR)

Cerro Porteño vs. Tacuary

6.30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Carlos Stein vs. Carlos A. Mannucci

1.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Rentistas vs. Plaza Colonia

11.00 AM (URU)

Nacional vs. Cerro Largo

6.00 PM (URU)

Cerrito vs. Defensor Sporting

8.30 PM (URU)

Copa Chile

Universidad de Chile vs. Universidad Católica

5.30 PM (CL)

Liga Betplay

Envigado vs. Independiente Medellín

2.00 PM (COL)

Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe

4.05 PM (COL)

Alianza Petrolera vs. Atlético Junior

6.10 PM (COL)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira

8.15 PM (COL)

LigaPro de Ecuador

Delfín vs. Mushuc Runa

3.30 PM (ECU)

Emelec vs. Deportivo Cuenca

6.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Burgos vs. Levante

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Lugo vs. Real Oviedo

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Albacete vs. FC Andorra

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX

Eibar vs. Racing Santander

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX

Ascenso BBVA MX

Durango vs. Celaya

5.00 PM (CDMX)

Cancún FC vs. Dorados de Sinaloa

7.05 PM (CDMX)

U. de G. vs. Atlante

7.05 PM (CDMX)

Venados FC vs. CA La Paz

9.05 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Cartaginés vs. Santos

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

11.00 AM (CRC)

AD Guanacasteca vs. Puntarenas

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (CRC)

Saprissa vs. Sporting San José

7.15 PM (ET)

6.15 PM (CDMX)

5.15 PM (CRC)

Primera División de El Salvador

Luis Angel Firpo vs. CD Dragon

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Alianza FC vs. Once Deportivo

5.15 PM (ET)

4.15 PM (CDMX)

3.15 PM (SAL)

Liga Nacional de Guatemala

Achuapa vs. Santa Lucía Cotzumalguapa

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

10.00 AM (GUA)

Malacateco vs. Guastatoya

3.15 PM (ET)

2.15 PM (CDMX)

1.15 PM (GUA)