Este domingo 30 de octubre los futboleros tendrán una agenda bastante cargada con grandes partidos. Acá en Bolavip te dejamos los juegos que se realizarán durante esta jornada y que hacen parte de la Liga de España, Premier League, Ligue 1, Serie A, Copa Argentina, Liga Betsson, Liga Betplay, entre otras competencias.

Amistosos internacionales

Arabia Saudita vs. Honduras

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

8.30 AM (HOND)

Primera División de España

Osasuna vs. Real Valladolid

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Real Madrid vs. Girona

5.15 PM (ESP)

12.15 PM (ARG)

11.15 AM (ET)

10.15 AM (CDMX)

Athletic Club vs. Villarreal

7.30 PM (ESP)

2.30 PM (ARG)

1.30 PM (ET)

12.30 PM (CDMX)

Real Sociedad vs. Real Betis

10.00 PM (ESP)

5.00 PM (ARG)

4.00 PM (ET)

3.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Arsenal vs. Nottingham Forest

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Manchester United vs. West Ham United

6.15 PM (ESP)

1.15 PM (ARG)

12.15 PM (ET)

11.15 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

AJ Auxerre vs. AC Ajaccio

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

AS Monaco vs. Angers

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Brest vs. Stade de Reims

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Nantes vs. Clermont Foot

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Stade Rennais vs. Montpellier

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Lorient vs. Nice

6.05 PM (ESP)

1.05 PM (ARG)

12.05 PM (ET)

11.05 AM (CDMX)

Lyon vs. Lille

9.45 PM (ESP)

4.45 PM (ARG)

3.45 PM (ET)

2.45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Empoli vs. Atalanta

1.30 PM (ESP)

8.30 AM (ARG)

7.30 AM (ET)

6.30 AM (CDMX)

Cremonese vs. Udinese

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Spezia vs. Fiorentina

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Lazio vs. Salernitana

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Torino vs. AC Milan

9.45 PM (ESP)

4.45 PM (ARG)

3.45 PM (ET)

2.45 PM (CDMX)

Bundesliga

1. FC Union Berlin vs. Borussia Monchengladbach

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Schalke 04 vs. SC Freiburg

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

FC Cologne vs. TSG Hoffenheim

8.30. PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Copa Argentina

Talleres vs. Patronato

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Defensores de Belgrano vs. Instituto de Córdoba

6.05 PM (ARG)

Liga MX

Pachuca vs. Toluca

9.36 PM (ET)

8.36 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

LAFC vs. Austin FC

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Philadelphia Union vs. New York City FC

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Liga de Paraguay

Guaireña vs. Guarani

5.00 PM (PAR)

Olimpia vs. 12 de Octubre

7.30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Alianza Lima vs. ADT

3.00 PM (PER)

Carlos Stein vs. Deportivo Binacional

3.00 PM (PER)

Melgar vs. Alianza Atlético

3.00 PM (PER)

San Martin vs. Cienciano del Cusco

3.00 PM (PER)

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci

3.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Liverpool vs. Nacional

4.00 PM (URU)

Campeonato Chileno

Huachipato vs. Universidad de Chile

12.30 PM (CL)

Everton CD vs. Antofagasta

3.00 PM (CL)

La Serena vs. Unión La Calera

3.00 PM (CL)

Unión Española vs. Coquimbo Unido

3.00 PM (CL)

Colo Colo vs. O'Higgins

5.30 PM (CL)

Liga Betplay

Alianza Petrolera vs. Millonarios

4.00 PM (COL)

Atlético Nacional vs. La Equidad

4.00 PM (COL)

Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

4.00 PM (COL)

Cortuluá vs. Rionegro Águilas

4.00 PM (COL)

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

4.00 PM (COL)

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

4.00 PM (COL)

Jaguares de Córdoba vs. Junior

4.00 PM (COL)

Unión Magdalena vs. América de Cali

4.00 PM (COL)

Primera División de Venezuela

Metropolitanos FC vs. Monagas SC

6.30 PM (VEN)

Segunda División de España

Lugo vs. Mirandés

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Málaga vs. Eibar

5.15 PM (ESP)

12.15 PM (ARG)

11.15 AM (ET)

10.15 AM (CDMX)

FC Cartagena vs. Granada

7.30 PM (ESP)

2.30 PM (ARG)

1.30 PM (ET)

12.30 PM (CDMX)

Albacete vs. Villarreal B

10.00 PM (ESP)

5.00 PM (ARG)

4.00 PM (ET)

3.00 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Saprissa vs. Herediano

7.00 PM (ET)

6.00 PM (CDMX)

5.00 PM (CRC)

Primera División de El Salvador

Águila vs. Atlético Marte

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

CD FAS vs. CD Dragón

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Jocoro FC vs. Metapán

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Alianza FC vs. Platense Zacatecoluca

5.15 PM (ET)

4.15 PM (CDMX)

3.15 PM (SAL)

Liga Nacional de Guatemala

Achuapa vs. Antigua

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

11.00 AM (GUA)

Cobán Imperial vs. Malacateco

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

11.00 AM (GUA)

Iztapa vs. Xinabajul

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

12.00 PM (GUA)

Santa Lucía Cotzumalguapa vs. Guastatoya

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

1.00 PM (GUA)

Primera División de Honduras

C.D.Real Sociedad vs. Honduras Progreso

4.00 PM (ET)

3.00 PM (CDMX)

2.00 PM (HON)

Olancho vs. UPNFM

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (HON)

Olimpia vs. CD Motagua

6.00 PM (ET)

5.00 PM (CDMX)

4.00 PM (HON)