Este domingo 4 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con grandes encuentros de Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Liga Profesional Argentina y Liga MX, entre otros. Todos los detalles, a continuación.

Primera División de España

Osasuna vs. Rayo Vallecano

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Athletic Club vs. Espanyol

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Villarreal vs. Elche

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Valencia vs. Getafe

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Brighton & Hove Albion vs. Leicester City

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Manchester United vs. Arsenal

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Montpellier vs. Lille

1:00 PM (ESP)

8:00 AM (ARG)

7:00 AM (ET)

6:00 AM (CDMX)

AC Ajaccio vs. Lorient

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Brest vs. Strasbourg

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Clermont Foot vs. Toulouse

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Stade de Reims vs. Lens

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Troyes vs. Stade Rennais

5:05 PM (ESP)

12:05 PM (ARG)

11:05 AM (ET)

10:05 AM (CDMX)

Nice vs. AS Monaco

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Cremonese vs. Sassuolo

12:30 PM (ESP)

7:30 AM (ARG)

6:30 AM (ET)

5:30 AM (CDMX)

Spezia vs. Bolonia

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Hellas Verona vs. Sampdoria

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Udinese vs. AS Roma

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

German Bundesliga

FC Augsburg vs. Hertha Berlin

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Borussia Monchengladbach vs. Mainz

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Casa Pia vs. Arouca

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Santa Clara vs. Maritimo

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Portimonense vs. FC Famalicao

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

RKC Waalwijk vs. Excelsior

12:15 PM (ESP)

7:15 AM (ARG)

6:15 AM (ET)

5:15 AM (CDMX)

FC Emmen vs. AZ Alkmaar

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

Heerenveen vs. NEC Nijmegen

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

FC Groningen vs. Vitesse

4:45 PM (ESP)

11:45 AM (ARG)

10:45 AM (ET)

9:45 AM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Patronato vs. Unión (Santa Fe)

3:30 PM (ARG)

Platense vs. Estudiantes de La Plata

3:30 PM (ARG)

Colón (Santa Fe) vs. Boca Juniors

6:00 PM (ARG)

River Plate vs. Barracas Central

8:30 PM (ARG)

Liga MX

Toluca vs. Guadalajara

6:00 PM (ET)

5:00 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Portland Timbers vs. Atlanta United FC

5:30 PM (ET)

D.C. United vs. Colorado Rapids

7:30 PM (ET)

Toronto FC vs. CF Montréal

7:30 PM (ET)

LA Galaxy vs. Sporting Kansas City

8:00 PM (ET)

New England Revolution vs. New York City FC

8:00 PM (ET)

Seattle Sounders FC vs. Houston Dynamo FC

9:00 PM (ET)

San Jose Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps

9:30 PM (ET)

LAFC vs. Real Salt Lake

10:30 PM (ET)

Serie A de Brasil

Flamengo vs. Ceará

11:00 AM (BRA)

Corinthians vs. Internacional

4:00 PM (BRA)

Fortaleza vs. Botafogo

4:00 PM (BRA)

Atlético Goianiense vs. Atlético Mineiro

6:00 PM (BRA)

Cuiabá vs. São Paulo

7:00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

12 de Octubre vs. Olimpia

3:30 PM (PAR)

Cerro Porteño vs. Libertad

6:00 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Academia Cantolao vs. UTC

11:00 AM (PER)

Carlos Stein vs. Sport Huancayo

1:00 PM (PER)

ADT vs. Atlético Grau

3:00 PM (PER)

Alianza Lima vs. Universitario

3:30 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Nacional vs. Peñarol

3:30 PM (URU)

Cerro Largo vs. Boston River

6:30 PM (URU)

Colombian Primera A

Deportivo Pereira vs. Once Caldas

2:00 PM (COL)

Unión Magdalena vs. Atlético Junior

4:05 PM (COL)

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

6:10 PM (COL)

América de Cali vs. Deportivo Cali

8:15 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Guabirá vs. Real Santa Cruz

3:00 PM (BOL)

Blooming vs. Nacional Potosí

7:30 PM (BOL)

Bolívar vs. Always Ready

7:30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Mineros de Guayana vs. Carabobo

5:00 PM (VEN)

Estudiantes de Mérida vs. Aragua

7:15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Macará vs. Mushuc Runa

2:00 PM (ECU)

Liga de Quito vs. Orense

4:30 PM (ECU)

Universidad Católica (Quito) vs. Aucas

7:00 PM (ECU)

Segunda División de España

FC Andorra vs. Granada

2:00 PM (ESP)

Málaga vs. Albacete

4:15 PM (ESP)

Burgos vs. FC Cartagena

6:30 PM (ESP)

Huesca vs. UD Ibiza

6:30 PM (ESP)

Real Zaragoza vs. Lugo

9:00 PM (ESP)

Ascenso BBVA MX

Atlético Morelia vs. Dorados de Sinaloa

7:05 PM (CDMX)

Tlaxcala FC vs. Atlante

9:00 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Cartagines vs. San Carlos

11:00 AM (CRC)

Puntarenas vs. Saprissa

3:00 PM (CRC)

Liga Nacional de Guatemala

Achuapa vs. Guastatoya

11:00 AM (GUA)

Iztapa vs. Comunicaciones

12:00 PM (GUA)

Santa Lucía Cotzumalguapa vs. Xinabajul

1:15 PM (GUA)

Antigua vs. Malacateco

6:00 PM (GUA)

Primera División de Honduras

C.D.Real Sociedad vs. CD Motagua

2:00 PM (HON)

Olancho vs. Real Espana

3:00 PM (HON)

Marathon vs. UPNFM

3:30 PM (HON)

Olimpia vs. Honduras Progreso

4:00 PM (HON)

Primera Nacional de Argentina

Deportivo Morón vs. Independiente Rivadavia

1:30 PM (ARG)

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs. Sacachispas

3:00 PM (ARG)

San Telmo vs. Guillermo Brown

3:00 PM (ARG)

Flandria vs. Mitre (Santiago del Estero)

3:30 PM (ARG)

Villa Dálmine vs. Agropecuario

3:30 PM (ARG)

Almirante Brown vs. Instituto (Córdoba)

3:35 PM (ARG)

Güemes vs. Defensores de Belgrano

4:00 PM (ARG)

Alvarado (Mar del Plata) vs. Nueva Chicago

4:30 PM (ARG)

Chaco For Ever vs. Atletico Rafaela

4:30 PM (ARG)

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Maipú

4:30 PM (ARG)

Belgrano (Córdoba) vs. Tristán Suárez

8:10 PM (ARG)