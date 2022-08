Este domingo 7 de agosto tendremos una jornada repleta de fútbol. Habrá imperdibles choques como Barcelona vs. Pumas UNAM por el Trofeo Joan Gamper; Manchester United vs. Brighton y West Ham vs. Manchester City por la Premier League; y Juventus vs. Atlético de Madrid por un amistoso, entre otros grandes partidos de las principales ligas alrededor del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional De Argentina

Aldosivi vs. Huracán

13:00 ARG

San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata

15:00 ARG

Independiente vs. River Plate

17:30 ARG

Newell's Old Boys vs. Colón (Santa Fe)

20:00 ARG

Trofeo Joan Gamper

Barcelona vs. Pumas UNAM

15:00 ARG | 14:00 ET | 13:00 CDMX | 20:00 ESP

Premier League De Inglaterra

Leicester City vs. Brentford

10:00 ARG | 09:00 ET | 08:00 CDMX | 15:00 ESP

Manchester United vs. Brighton & Hove Albion

10:00 ARG | 09:00 ET | 08:00 CDMX | 15:00 ESP

West Ham United vs. Manchester City

12:30 ARG | 11:30 ET | 10:30 CDMX | 17:30 ESP

Ligue 1 De Francia

Toulouse vs. Nice

08:00 ARG | 07:00 ET | 06:00 CDMX | 13:00 ESP

Angers vs. Nantes

10:00 ARG | 09:00 ET | 08:00 CDMX | 15:00 ESP

Lens vs. Brest

10:00 ARG | 09:00 ET | 08:00 CDMX | 15:00 ESP

Lille vs. AJ Auxerre

10:00 ARG | 09:00 ET | 08:00 CDMX | 15:00 ESP

Montpellier vs. Troyes

10:00 ARG | 09:00 ET | 08:00 CDMX | 15:00 ESP

Stade Rennais vs. Lorient

12:05 ARG | 11:05 ET | 10:05 CDMX | 17:05 ESP

Marseille vs. Stade de Reims

13:45 ARG | 12:45 ET | 11:45 CDMX | 18:45 ESP

German Bundesliga

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig

10:30 ARG | 09:30 ET | 08:30 CDMX | 15:30 ESP

FC Cologne vs. Schalke 04

12:30 ARG | 11:30 ET | 10:30 CDMX | 17:30 ESP

Coppa Italia

Venezia vs. Ascoli

12:45 ARG | 11:45 ET | 10:45 CDMX | 17:45 ESP

Hellas Verona vs. Bari

13:00 ARG | 12:00 ET | 11:00 CDMX | 18:00 ESP

Salernitana vs. Parma

16:00 ARG | 15:00 ET | 14:00 CDMX | 21:00 ESP

Monza vs. Frosinone

16:15 ARG | 15:15 ET | 14:15 CDMX | 21:15 ESP

Bwin Liga De Portugal

Santa Clara vs. Casa Pia

11:30 ARG | 10:30 ET | 09:30 CDMX | 16:30 ESP

Braga vs. Sporting CP

14:00 ARG | 13:00 ET | 12:00 CDMX | 19:00 ESP

GD Chaves vs. Guimaraes

16:30 ARG | 15:30 ET | 14:30 CDMX | 21:30 ESP

Portimonense vs. Boavista

16:30 ARG | 15:30 ET | 14:30 CDMX | 21:30 ESP

Eredivisie De Holanda

FC Groningen vs. FC Volendam

07:15 ARG | 06:15 ET | 05:15 CDMX | 12:15 ESP

NEC Nijmegen vs. FC Twente

09:30 ARG | 08:30 ET | 07:30 CDMX | 14:30 ESP

Vitesse vs. Feyenoord Rotterdam

09:30 ARG | 08:30 ET | 07:30 CDMX | 14:30 ESP

AZ Alkmaar vs. Go Ahead Eagles

11:45 ARG | 10:45 ET | 09:45 CDMX | 16:45 ESP

Amistoso

FC Salzburg vs. Al-Ittihad

09:00 ARG | 08:00 ET | 07:00 CDMX | 14:00 ESP

Juventus vs. Atletico Madrid

13:00 ARG | 12:00 ET | 11:00 CDMX | 18:00 ESP

AS Roma vs. Shakhtar Donetsk

15:45 ARG | 14:45 ET | 13:45 CDMX | 20:45 ESP

Liga MX

Toluca vs. Tijuana

14:00 ARG | 13:00 ET | 12:00 CDMX

Atlético San Luis vs. Necaxa

18:00 ARG | 17:00 ET | 16:00 CDMX

Pachuca vs. Tigres UANL

20:05 ARG | 19:05 ET | 18:05 CDMX

América vs. FC Juarez

22:05 ARG | 21:05 ET | 20:05 CDMX

Serie A De Brasil

Fluminense vs. Cuiabá

16:00 ARG, BRA | 15:00 ET | 14:00 CDMX

Palmeiras vs. Goiás

16:00 ARG, BRA | 15:00 ET | 14:00 CDMX

Fortaleza vs. Internacional

17:00 ARG, BRA | 17:00 ET | 16:00 CDMX

Atlético-MG vs. Athletico-PR

19:00 ARG, BRA | 18:00 ET | 17:00 CDMX

Liga De Paraguay

Sol de América vs. Guarani

16:00 PAR

Olimpia vs. Sportivo Ameliano

18:30 PAR

Liga1 De Perú

César Vallejo vs. Atlético Grau

11:00 PAR

Deportivo Municipal vs. Sport Boys

13:15 PAR

Cienciano del Cusco vs. Universitario

15:30 PAR

Campeonato Uruguayo

Fénix vs. Montevideo City Torque

10:15 URU

Danubio vs. Deportivo Maldonado

15:00 URU

Defensor Sporting vs. Peñarol

18:30 URU

Campeonato Chileno

Palestino vs. Audax Italiano

13:15 CHI

Unión Española vs. Universidad de Chile

15:45 CHI

Colo Colo vs. Antofagasta

18:15 CHI

Ñublense vs. Coquimbo Unido

20:45 CHI

Colombian Primera A

Deportivo Pasto vs. Bucaramanga

14:00 COL

Atlético Junior vs. Once Caldas

18:10 COL

Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

20:15 COL

Liga Profesional Boliviana

Nacional Potosí vs. Bolívar

15:00 BOL

The Strongest vs. Universitario de Vinto

17:15 BOL

Aurora vs. Universitario de Sucre

19:30 BOL

Primera División De Venezuela

Universidad Central vs. Zulia

17:00 VEN

Estudiantes de Mérida vs. Portuguesa

19:30 VEN

LigaPro De Ecuador

Aucas vs. Liga de Quito

14:00 ECU

Universidad Católica (Quito) vs. Deportivo Cuenca

16:30 ECU

Barcelona SC vs. Mushuc Runa

19:00 ECU

Ascenso BBVA MX

U. de G. vs. Venados FC

22:00 ET | 21:00 CDMX

Primera División De Costa Rica

Grecia vs. San Carlos

11:00 CRC

Santos vs. AD Guanacasteca

18:00 CRC

Liga Nacional De Guatemala

Santa Lucía Cotzumalguapa vs. Antigua

11:00 GUA

Guastatoya vs. Xinabajul

15:00 GUA

Municipal vs. Iztapa

15:00 GUA

Primera División De Honduras

Real Espana vs. CD Motagua

17:00 HON

Primera Nacional De Argentina

Deportivo Madryn vs. Alvarado (Mar del Plata)

15:00 ARG

Flandria vs. Deportivo Maipú

15:00 ARG

All Boys vs. Agropecuario

15:15 ARG

Santamarina vs. Atletico Rafaela

16:00 ARG

Chaco For Ever vs. Defensores de Belgrano

16:30 ARG

Belgrano (Córdoba) vs. Mitre (Santiago del Estero)

20:00 ARG